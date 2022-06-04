В Ассоциации химической промышленности ФРГ предупредили о последствиях газового эмбарго

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Президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кульман предупредил об ущербе экономике Германии в случае введения запрета на импорт российского газа.
В Ассоциации химической промышленности ФРГ предупредили о последствиях газового эмбарго
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  • © Sean Gallup

«Промышленность лишается воздуха, необходимого для дыхания, а точнее — газа, необходимого для работы. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России», — заявил Кульман изданию FAZ.

По его словам, возможный отказ от российского природного газа поставит под угрозу само существование немецкой промышленности.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге заявил, что Германия рассчитывает в скором времени получить в распоряжение первые мобильные терминалы по приёму сжиженного природного газа.

Представители партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге высказались о негативных последствиях возможного введения европейского эмбарго на поставки российских энергоресурсов. 

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