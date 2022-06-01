Шольц ожидает, что Германия вскоре получит плавучие терминалы по приёму СПГ

Германия рассчитывает в скором времени получить в распоряжение первые мобильные терминалы по приёму сжиженного природного газа (СПГ), заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге.

«Плавучие СПГ-терминалы будут в скором времени доступны. Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев, а не через несколько лет или десятилетий», — сказал он.

Шольц отметил, что Германия должна диверсифицировать источники поставок ресурсов.

«На прошлой неделе я вёл переговоры в Африке, также мы говорим с Норвегией, Канадой, США, Катаром», — приводит слова канцлера ТАСС.

Как сообщали в Вашингтоне, Соединённые Штаты стремятся помочь европейцам как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России и уже перенаправили значительные объёмы своего СПГ в Европу, а также привержены продолжению таких поставок до конца года.

По информации Reuters, Германия и Катар испытывают сложности в переговорах о долгосрочных поставках СПГ: основные разногласия наблюдаются относительно условий поставок и сроков контракта.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечал, что на данный момент у Германии нет ни одного приёмного терминала СПГ, то есть она технически не может получить сжиженный газ.