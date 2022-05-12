Аналитик Юшков рассказал о сложностях в переговорах Германии и Катара о поставках СПГ

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о том, что Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ).
Аналитик Юшков рассказал о сложностях в переговорах Германии и Катара о поставках СПГ
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«Немцы пытаются найти хоть какого-то альтернативного поставщика, если они хотят продолжать давить на Россию. Но у них сложность в том, что на данный момент нет ни одного приёмного терминала СПГ. То есть они технически не могут получить сжиженный газ. Поэтому, когда они говорят о поставках газа из Катара, в любом случае, хоть сейчас они договорятся, поставки начнутся через два-три года как минимум, потому что ФРГ нужно построить приёмные сухотерминалы», — объяснил эксперт.

По его словам, Германия собирается создать четыре подобных терминала, однако это позволит ей сократить закупки примерно половины российского газа.

В настоящее время Россия поставляет стране около 45—50 млрд куб. м топлива.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

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