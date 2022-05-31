В ЦБ заявили, что пока не планируют отменять ограничения на покупку наличной валюты

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Центробанк России планирует пока сохранить действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
В ЦБ заявили, что пока не планируют отменять ограничения на покупку наличной валюты
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Я думаю, что пока до сентября подождём, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российский регулятор разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам любую валюту, кроме долларов США и евро.

При этом действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются до 9 сентября 2022 года.

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