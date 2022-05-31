В ЦБ заявили, что пока не планируют отменять ограничения на покупку наличной валюты

Центробанк России планирует пока сохранить действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Я думаю, что пока до сентября подождём, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российский регулятор разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам любую валюту, кроме долларов США и евро.

При этом действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются до 9 сентября 2022 года.