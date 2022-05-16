В Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом дефицита наличных

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Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал о новой мошеннической схеме в связи с якобы дефицитом наличных денежных средств.

«В последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты», — рассказал он в беседе с «Известями».

Уваров сообщил, что под этим предлогом мошенники предлагают перевести деньги на специальный счёт, с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства, и для этого запрашивают данные банковской карты клиента.

Другой обманной схемой является предложение оформить карты платёжных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей.

«Мошенники за определённую плату предлагают открыть счёт в иностранном банке и оформить виртуальную карту», — заключил Уваров.

Ранее Сбербанк предупредил о появлении мошеннических приложений банка в App Store.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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