Сбербанк предупредил о появлении мошеннических приложений банка в App Store

Пресс-служба Сбербанка заявила, что в App Store появились мошеннические приложения, имитирующие сервисы финансового учреждения.

Об этом сообщает ТАСС.

«Будьте бдительны, это не официальное приложение Сбера, а мошенники. Наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. Мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских», — предупредили в банке.

Как уточняет агентство, в App Store для скачивания появились, например, приложения «Сбербанк онлайн сайт», Sberbank Mobile banking, Sberbank online banking и т. д.

Ранее сообщалось, что приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store. Позднее оно стало недоступно и в магазине Google Play.