Приложение «Сбербанк Онлайн» для Android стало недоступно в магазине Google Play
- globallookpress.com
- © Rafael Henrique/Keystone Press Agency
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Уточняется, что приложение стало недоступно для скачивания из-за введённых против Сбербанка санкций.
При этом в банке уточнили, что уже установленные приложения продолжают работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store.
6 апреля сообщалось, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.