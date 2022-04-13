Приложение «Сбербанк Онлайн» для Android стало недоступно в магазине Google Play

Приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе Android больше недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Уточняется, что приложение стало недоступно для скачивания из-за введённых против Сбербанка санкций.

При этом в банке уточнили, что уже установленные приложения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store.

6 апреля сообщалось, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.