ЦБ до 9 сентября запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам

Банк России до 9 сентября запретил банкам брать комиссии с физических лиц за снятие со вкладов или счетов в иностранной валюте наличных в долларах США.

«Совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Банки, получившие комиссию за выдачу физлицам наличной валюты с 9 марта 2022 года, должны будут вернуть её в течение трёх дней после получения заявления от клиента.

Кроме того, ЦБ запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США при условии, что эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США.

9 марта Банк России сообщил о введении временного порядка операций с валютой.

Также Центробанк сообщил, что юридические лица — нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты временно не смогут получать наличные доллары, евро, иены и фунты.