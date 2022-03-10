ЦБ: иностранный бизнес временно не сможет получать наличные доллары, евро, иены и фунты

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Юридические лица нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты временно не смогут получать наличные доллары, евро, иены и фунты. Соответствующая информация приводится на сайте ЦБ России.
ЦБ: иностранный бизнес временно не сможет получать наличные доллары, евро, иены и фунты
  • РИА Новости

«Юридические лица нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут», — говорится в сообщении.

Как уточняется, остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи. 

10 марта курс евро обновил исторический максимум на Мосбирже, достигнув 132 рублей.

Курс доллара превысил 121 рубль.

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой. 

Ранее Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки. 

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