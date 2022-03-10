Курс доллара обновил исторический максимум на Мосбирже и превысил 121 рубль
Курс доллара обновил исторический максимум на Мосбирже и превысил 121 рубль, однако чуть позже снизился до 120,3 рубля.
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Как сообщает ТАСС, по данным на 10:20 мск, курс доллара вырос до 120,3 рубля, курс евро — до 130,5 рубля.
Уточняется, что к 10:15 мск курс доллара достигал 121,52 рубля.
Ранее экономист Беляев объяснил в беседе с RT ситуацию с ростом курса евро.
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