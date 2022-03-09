Экономист Беляев объяснил ситуацию с ростом курса евро

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс евро в ходе торгов в среду, 9 марта, превысил 127 рублей.
Экономист Беляев объяснил ситуацию с ростом курса евро
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«Сейчас прогнозы делать очень сложно, потому что вот эти курсы и доллара, и евро обусловлены, скорее, тревожными информационными потоками и вбросами, которые ломают любой экономический анализ, основанный на экономических предпосылках. Экономической основы для такого курса евро по отношению к рублю и доллара по отношению к рублю не существует. Может быть некоторое удешевление рубля по отношению к доллару и к евро. Это похоже ещё не полностью на ажиотажный спрос, но на очень сильно разогретый рынок спроса на валюту», — рассказал Беляев.

Он выразил надежду на то, что не будет дополнительных «тревожных вбросов».

«Постепенно тревожная ситуация спадёт, и люди к ней привыкают... Значит, наверное, потолки близки, хотя могут быть отдельные пики, всплески на отдельный краткосрочный период времени», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов в среду, 9 марта, превысил 127 рублей.

По данным на 10:57 мск, евро подорожал до 127,43 рубля.

Курс доллара увеличился до 117,36 рубля.

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