Энергетическая компания Ørsted допустила вероятность прекращения поставок газа из России

Ведущая датская энергетическая компания Ørsted заявила, что по-прежнему не намерена платить за российский газ в рублях и допустила вероятность прекращения поставок.

«Газпром экспорт» продолжает требовать, чтобы Ørsted оплачивала поставки газа в рублях... Крайний срок оплаты — 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Таким образом, существует риск, что «Газпром экспорт» прекратит поставлять газ Ørsted. В нашем понимании это будет нарушением договора», — говорится в заявлении компании.

Ранее Россия прекратила поставки газа в Финляндию. В финском Министерстве занятости и экономики отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Как отметили в Кремле, «оплата в надлежащей форме» будет основанием для продолжения поставок.