Силуанов высказался о ситуации со снятием внутренних финансовых ограничений в России

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил, что российские власти будут снимать внутренние финансовые ограничения по мере нормализации ситуации.

«С учётом нормализации финансовой ситуации в нашей стране постепенно отменяются и те ограничения, которые были введены в период высокой волатильности рубля и в период неопределённости. Будем так говорить. Мы видим уже снижение ключевой ставки. Мы отменяем целый ряд ограничений по использованию валютных средств», — цитирует его ТАСС.

По его словам, уже принятые решения говорят о том, что со временем будут сниматься и другие ограничения.

«И те решения, которые были приняты — это и снижение обязательной продажи валютной выручки до 50%, и увеличение сроков продажи этой валютной выручки, увеличение возможности перечисления валютных средств нашими гражданами за рубеж с $10 тыс. до $50 тыс. и другие решения, — всё это говорит о том, что мы и дальше будем постепенно снимать эти ограничения. Поскольку ситуация нормализуется», — сказал он.

Ранее Центробанк России принял решение увеличить срок продажи валютной выручки экспортёрами до 120 рабочих дней.

26 мая совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Как объяснили в ЦБ, инфляция в России замедляется быстрее, чем прогнозировалось.