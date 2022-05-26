ЦБ России увеличил срок продажи валютной выручки экспортёрами до 120 рабочих дней

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Центробанк России принял решение увеличить срок продажи валютной выручки экспортёрами до 120 рабочих дней.
ЦБ России увеличил срок продажи валютной выручки экспортёрами до 120 рабочих дней
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

Об этом сообщает регулятор на своём сайте.

«Совет директоров Банка России для расширения возможности экспортёров по управлению валютной ликвидностью принял решение дополнительно смягчить требование об обязательной продаже иностранной валюты. Экспортёры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты... не позднее 120 рабочих дней со дня её зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках», — отмечается в заявлении.

Настоящее решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты её зачисления на счёт резидента в уполномоченном банке.

26 мая совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Как объяснили в ЦБ, инфляция в России замедляется быстрее, чем прогнозировалось. 

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