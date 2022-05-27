ЦБ России разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран

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Центробанк России разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран.
ЦБ России разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает финансовый регулятор.

«Российские резиденты при одновременном соблюдении ряда условий смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений Банка России», — указали в ЦБ.

Уточняется, что компания, в чью пользу делается платёж, должна быть из дружественного государства, а платёж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях.

«Размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, в оплату которого совершается операция, не должен превышать 10 млн рублей или такую же сумму в эквиваленте в иностранной валюте», — добавили в Банке России.

Ранее Центробанк России принял решение увеличить срок продажи валютной выручки экспортёрами до 120 рабочих дней.

26 мая совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Как объяснили в ЦБ, инфляция в России замедляется быстрее, чем прогнозировалось. 

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