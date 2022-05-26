На Украине сообщили о продлении доступа к мощностям для импорта газа из Венгрии
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«Оператор ГТС Украины» договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года», — говорится в тексте официального заявления украинского оператора в Facebook*.
Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что Украина найдёт способ восстановить поставки газа в полном объёме после приостановки транзита через «Сохрановку».
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, на которое не соглашается Венгрия.
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