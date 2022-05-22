GT: заморозка российских активов подорвала финансовую гегемонию США

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Решение Соединённых Штатов заморозить государственные активы России подорвало американскую гегемонию на глобальном финансовом рынке. Об этом говорится в статье китайского портала Global Times.
GT: заморозка российских активов подорвала финансовую гегемонию США
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«Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов», — отмечается в тексте.

Автор подчеркнул, что такие действия преследуют корыстные политические интересы Вашингтона. Заморозка средств не убедит зарубежные страны, что их активы находятся в США в безопасности.

В статье также сообщается, что доверие к США в экономическом мире было подорвано решением заморозить российские активы.

«Если Соединённые Штаты нарушают свою позицию по использованию санкций в качестве геополитического инструмента против своих противников, это будет означать смертный приговор для их (американской. — RT) финансовой гегемонии», — подчёркивает автор материала.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России украли более $300 млрд, но другие страны, которые критикуют её, предпочитают об этом не говорить.

В апреле министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.

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