Решение Соединённых Штатов заморозить государственные активы России подорвало американскую гегемонию на глобальном финансовом рынке. Об этом говорится в статье китайского портала Global Times.

«Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов», — отмечается в тексте.

Автор подчеркнул, что такие действия преследуют корыстные политические интересы Вашингтона. Заморозка средств не убедит зарубежные страны, что их активы находятся в США в безопасности.

В статье также сообщается, что доверие к США в экономическом мире было подорвано решением заморозить российские активы.

«Если Соединённые Штаты нарушают свою позицию по использованию санкций в качестве геополитического инструмента против своих противников, это будет означать смертный приговор для их (американской. — RT) финансовой гегемонии», — подчёркивает автор материала.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России украли более $300 млрд, но другие страны, которые критикуют её, предпочитают об этом не говорить.

В апреле министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.