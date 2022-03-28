Впервые за месяц: курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

В понедельник, 28 марта, курс доллара на Московской бирже впервые с конца февраля снижался почти до 89 рублей. Курс евро при этом также обновил месячный минимум и опускался ниже 97 рублей. По словам экспертов, поддержку нацвалюте оказало поручение Владимира Путина о переводе на рубли всех расчётов за поставки природного газа в недружественные страны. Кроме того, участники рынка всё меньше реагируют на санкционные шаги Запада и с определённым оптимизмом воспринимают новости об очередном раунде переговоров между Россией и Украиной. Как в текущих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В понедельник, 28 марта, российская валюта уверенно укрепляется на Московской бирже. Во второй половине дня курс доллара снижался на 7,2% — до 89,06 рубля, а курс евро — на 8%, до 96,56 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё 28 февраля.

Нацвалюта начала заметно дорожать ещё в середине прошлой недели. Так рынок отреагировал на заявления Владимира Путина о переводе на рубли всех расчётов за российский газ при поставках в страны Запада. Соответствующее решение было принято в ответ на санкции США и ЕС.

«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли», — заявлял президент.

Также по теме «На российский рубль»: Путин поручил до 31 марта изменить валюту платежей за газ Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта изменить на рубли валюту платежа за газ для недружественных...

Инвесторы положительно восприняли слова главы государства. Как объясняют аналитики, в результате инициативы российская валюта может стать более востребованной на мировом рынке, что должно положительно отразиться на курсе рубля в долгосрочной перспективе.

«Переход на оплату в рублях за газ благоприятно скажется на всей финансовой системе страны. Во-первых, увеличится число экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса рубля. Во-вторых, импортёрам, видимо, придётся держать некоторую рублёвую подушку для осуществления бесперебойной оплаты поставок — то есть спрос на рубли повышается ещё больше», — отметил в беседе с RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Кроме того, участники рынка всё меньше обращают внимание на новые санкции западных стран, что также положительно сказывается на рубле. Об этом в комментарии RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Запас санкций со стороны США и Европы во многом исчерпан. Всё плохое, что могло случиться, уже произошло. Рынок пережил эти новости, а Центробанк принял ряд упреждающих мер. Также сегодня рубль получил стимул для укрепления на фоне новостей о новом этапе переговоров между делегациями России и Украины», — объяснил Деев.

Ответная мера

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последний месяц против России было введено свыше 5,2 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и привели к резкому обвалу фондовых котировок и ослаблению нацвалюты: 10 марта курсы доллара и евро впервые за всё время наблюдений поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Для стабилизации обстановки власти одобрили комплекс мер. В частности, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. Одновременно правительство отменило НДС для граждан при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки.

«В случае перехода на рубли при оплате за газ на валютный рынок будет попадать уже 100% от объёма экспортной выручки, а не 80% как сейчас. Более того, импортёрам газа придется самим выстраивать новые или восстанавливать старые финансовые каналы с Россией, что может привести к пересмотру ранее введённых ограничений», — считает Александр Джиоев.

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На сегодняшний день Европа выражает явное нежелание расплачиваться за российский газ рублями. Например, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал проведение подобных операций недопустимым, а канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкий бизнес продолжит рассчитываться за сырьё в евро.

Впрочем, отказ от оплаты в рублях может привести к полной остановке газовых поставок. С таким заявлением в понедельник выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — отметил Песков.

Сегодня на долю российского газа приходится более 40% поставок сырья в ЕС. На этом фоне, как полагают эксперты, в конечном итоге европейские власти с высокой вероятностью одобрят платежи в рублях. Наряду с этим влияние на динамику нацвалюты продолжат оказывать геополитические факторы, уверены аналитики.

«Если будут прорывы на переговорах между Москвой и Киевом, курс доллара может закрепиться ниже отметки 90 рублей, а курс евро — уйти к уровню 95 рублей. Отсутствие кардинальных решений после встречи в Турции может вновь привести к росту курса доллара до 97—98 рублей, а курс евро — до показателей выше 100 рублей», — заключил Артём Деев.