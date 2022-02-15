В пилотном режиме: в России начались первые испытания цифрового рубля

В России началось тестирование платформы цифрового рубля. Банки совместно с ЦБ успешно провели переводы в электронной валюте между гражданами, а в дальнейшем планируют опробовать оплату товаров и услуг с её помощью. Предполагается, что до 2030 года россияне начнут активно пользоваться цифровыми рублями наряду с наличными и безналичными деньгами. Новое платёжное средство будет иметь форму уникального кода и храниться на специальном электронном кошельке. Главными преимуществами новой системы эксперты называют скорость и дешевизну расчётов. Кроме того, внедрение цифрового рубля должно повысить прозрачность финансовых операций в стране, уверены специалисты.

Российские банки совместно с ЦБ провели первые испытания цифрового рубля. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе регулятора.

Как отметили в Центробанке, создание прототипа платформы электронной нацвалюты завершилось в декабре 2021 года. Всего принять участие в тестировании выразили желание 12 финансовых организаций. Три банка уже подключились к системе, а два из них успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами.

«Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой», — говорится в сообщении Банка России.

Как ожидается, остальные банки — участники пилотной группы подключатся к тестированию платформы цифрового рубля после завершения доработок своих IТ-систем.

Напомним, разработку электронной нацвалюты Центробанк анонсировал ещё в 2020 году. Согласно задумке ЦБ и Минфина, цифровой рубль должен стать третьей формой денег в России, и уже до 2030-го его начнут активно использовать наряду с наличными и безналичными деньгами.

«Введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса», — говорится в проекте Стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года.

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Отметим, что ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, у каждой из которых есть уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровой рубль имеет форму уникального кода, который хранится на специальном электронном кошельке.

Тестирование цифрового рубля планируется провести в несколько этапов. Сначала ЦБ собирается опробовать выпуск электронной нацвалюты, открытие кошельков банкам и гражданам, а также проведение переводов между россиянами. После этого должны пройти испытания операций по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежей за государственные услуги, реализации смарт-контрактов и взаимодействия с Федеральным казначейством.

В дальнейшем регулятор планирует присоединить к системе финансовых посредников и цифровые платформы. Речь идёт о биржах, брокерах, маркетплейсах и страховых компаниях. Кроме того, планируется протестировать обмен цифрового рубля на иностранную валюту, а также предоставить зарубежным клиентам банков возможность открывать электронные кошельки для пользования новой формой денег.

Как полагают в Центробанке, платформа цифрового рубля откроет новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей», — отметила Скоробогатова.

Прозрачный расчёт

В перспективе пользоваться цифровым рублём можно будет и без доступа к интернету, рассчитывают в ЦБ. Такое решение позволит увеличить доступность финансовых услуг на отдалённых и малонаселённых территориях, рассказал RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Операции будут проходить через специальное приложение, которое сможет работать и без доступа в сеть. Затем, когда мобильный телефон попадёт в зону, где интернет доступен, все транзакции будут моментально подтверждены и зафиксированы. При этом получатель денег будет сразу видеть, что транзакция прошла. То есть и без интернета операция фактически пройдёт, но подтверждена будет только при доступе в интернет», — объяснил Аксаков.

В остальном для рядовых потребителей оплата цифровыми рублями практически ничем не будет отличаться от безналичных расчётов, считают аналитики. Так, банки будут выполнять посредническую функцию при проведении операций.

«ЦБ, видимо, решил сохранить двухуровневую систему взаимодействия, где пользователи остаются клиентами банков, а не регулятора напрямую. Финансовые организации будут выполнять поручения клиентов — схема как на фондовом рынке, где работают брокеры и депозитарии», — рассказал RT ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

AFP

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Одним из главных преимуществ цифрового рубля должна стать скорость операций, уверен специалист. По его словам, финансово-технологические сервисы будут заинтересованы в удешевлении и ускорении расчётов. В результате конкуренция на рынке может вырасти и стоимость услуг снизится, считает Кивкулис.

В то же время внедрение новой формы денег позволит повысить прозрачность операций. Таким образом, можно будет уменьшить риски отмывания денег или их нецелевого использования, отмечают эксперты.

«Цифровой рубль работает на блокчейне, а значит, несёт в себе и все его плюсы. В первую очередь это прослеживаемость транзакций. Образно говоря, каждый рубль будет иметь свой цвет. Например, если мы говорим о бюджетных выплатах, то деньги от государства сначала идут в банки, а потом уже организациям или людям, и каждый рубль в этой цепочке можно будет отследить», — объяснил RT вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк.

По мнению специалистов, цифровой рубль — это ответ Центробанка на общемировые тенденции. Так, например, свою электронную валюту уже запустил Китай, её активно тестируют в рамках Олимпиады. О создании цифрового доллара уже задумались в США.

«Внедрение цифровых валют в оборот — это неизбежное будущее. В значительной степени торговый оборот перейдёт в блокчейн. Поэтому введение своей электронной валюты (в данном случае — цифрового рубля) просто необходимо», — заключил Анатолий Аксаков.