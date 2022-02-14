Рыночное напряжение: нефть марки Brent подорожала до $96 за баррель на фоне ситуации вокруг Украины

На торгах в понедельник, 14 февраля, нефть эталонной марки Brent впервые с октября 2014 года подорожала до $96 за баррель. Наблюдаемый рост цен эксперты связывают с дефицитом сырья на мировом рынке и усилением геополитических рисков. Потребители в Европе опасаются перебоев в поставках углеводородов на фоне сообщений о якобы грядущем «российском вторжении» на Украину. Кроме того, участников нефтяной отрасли настораживает неопределённость в отношении переговоров по иранской ядерной сделке. Как в текущих условиях может измениться стоимость барреля Brent в обозримой перспективе — в материале RT.

В понедельник, 14 февраля, торги на глобальном энергорынке сопровождаются заметными колебаниями цен на нефть. Утром на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent поднималась на 1,7% — до $96,07 за баррель. Значение стало самым высоким с октября 2014 года. Впрочем, уже в середине дня котировки начали снижаться и в моменте опускались до $93,56 за баррель.

Отметим, что с начала 2022 года нефть на международном рынке подорожала более чем на 20%. Главной причиной наблюдаемой динамики эксперты называют растущую нехватку энергосырья в мире.

«Уровень нефтедобычи остаётся недостаточным, и одновременно с этим мы наблюдаем усиление геополитических рисков. В такой ситуации цены чутко реагируют на любые новости, касающиеся темы ограничения предложения нефти на рынке», — рассказал RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По его словам, участников рынка настораживает высокий градус напряжённости в отношениях между Россией и Западом. Так, представители США и Европы продолжают обвинять Москву в подготовке «военного вторжения» на Украину.

Более того, в конце прошлой недели ряд государств начали призывать своих граждан покинуть территорию Украины и объявили о планах перенести либо сократить штат своих диппредставительств. В настоящий момент подобные меры анонсировали уже около 40 стран.

«Хотя и в 2014-м, и в последующие годы российские нефтяные компании всегда полностью выполняли контрактные экспортные обязательства, в настоящее время потребители в Европе предпочитают пополнить запасы сырья на случай возможных перебоев в поставках. Это, в свою очередь, дополнительно способствует повышению цен», — объяснил в беседе с RT директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Примечательно, что в текущих условиях стремительно растут и европейские цены на газ. Так, в ходе торгов понедельника стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась почти на 14% — до €88 за МВт⋅ч, или около $1024 за 1 тыс. кубометров.

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Помимо этого, влияние на стоимость нефти оказывает неопределённость в отношении иранской ядерной сделки, считает Александр Потавин. Ранее предполагалось, что в случае успешных переговоров и снятия санкций с Ирана исламская республика сможет значительно нарастить нефтедобычу, однако этого по-прежнему не произошло.

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Напомним, ещё в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия одобрили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Суть документа заключалась в ограничении иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны Вашингтона, ЕС и Совбеза ООН.

В 2018-м по инициативе Дональда Трампа Соединённые Штаты вышли из договора и ввели новые санкции против Ирана. В частности, ограничения затронули энергетический сектор исламской республики — действующая тогда американская администрация планировала свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. С приходом к власти в США Джо Байдена Вашингтон вернулся к переговорам. Впрочем, значимый прогресс так и не был достигнут.

«Официальные лица Ирана заявляли, что в случае отмены ограничений страна в течение нескольких месяцев нарастит добычу на 1 млн баррелей в сутки. Это могло бы оказать серьёзное давление на цены. Сейчас уже середина февраля, а прогресса от переговоров между Тегераном и Вашингтоном пока не наблюдается. Иран заявляет, что возвращение к условиям 2015 года становится всё более трудным, поскольку западные страны только притворяются, что выступают с новыми инициативами», — отметил Александ Потавин.

Эффект дефицита

Между тем потребление топлива в мире продолжает расти на фоне восстановления глобальной экономики от последствий пандемии. Согласно прогнозу ОПЕК, в 2022 году мировой спрос на нефть превысит показатели докризисного 2019-го и составит 100,8 млн баррелей в сутки.

В этих условиях крупные страны — экспортёры нефти пытаются наращивать добычу углеводородов. Так, в начале февраля участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить производство сырья с марта дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, текущих объёмов по-прежнему не хватает для покрытия глобальной нехватки сырья, уверены аналитики.

«Возможности стран ОПЕК+ по наращиванию добычи вслед за ростом потребления пока остаются ограниченными. В результате мы видим реальные недопоставки нефти на глобальный рынок», — подчеркнул Александр Потавин.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от резких обвалов.

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По мнению экспертов, в ближайшее время динамика нефтяных цен продолжит в значительной степени зависеть от геополитической обстановки. Опрошенные RT специалисты не исключают возможность удорожания сырья до $100 за баррель. В то же время аналитики американского инвестбанка JP Morgan допускают вероятность ещё большего роста котировок.

«Даже при наилучшем варианте развития событий, подразумевающем деэскалацию напряжённости между Россией и Украиной, цены на нефть, вероятно, упадут лишь до $84 за баррель. При этом любые перебои с поставками нефти из России в условиях низкого уровня резервных мощностей в других регионах легко могут взвинтить цены до $120 за баррель. А сокращение экспорта российской нефти вдвое, скорее всего, подтолкнет цены на нефть марки Brent к отметке $150 за баррель», — говорится в исследовании банка.

Бюджетный бонус

Весной определённое давление на стоимость нефти могут оказать действия ФРС США, считает Валерий Вайсберг. На фоне разгона инфляции в Соединённых Штатах Федрезерв планирует повысить процентную ставку. Такое решение, в свою очередь, приведёт к укреплению доллара на международном рынке и снижению стоимости сырья, отметил эксперт.

«Ужесточение денежно-кредитной политики в США ожидается в марте. Если ФРС пошлёт рынку очень жёсткий сигнал, мы можем стать свидетелями падения цен на нефть», — добавил Вайсберг.

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Вместе с тем нефтяные котировки продолжат оставаться на комфортных для России уровнях, считают аналитики. Отметим, что на 2022 год в российском бюджете заложена базовая цена нефти на уровне $44,2 за баррель. В рамках бюджетного правила, если стоимость сырья опускается ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же цены на рынке поднимаются выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.

По данным Минфина, только за январь 2022 года объём ФНБ вырос на 44,9 млрд рублей и достиг 13,6 трлн рублей. Как полагают эксперты, с учётом наблюдаемой динамики нефтяных цен показатель продолжит увеличиваться.

«Валюта, приобретённая на дополнительные нефтегазовые доходы в 2021 году, будет зачислена в ФНБ в 2022-м. Судя по сильному росту нефтяных цен в начале текущего года, сверхдоходы бюджета России от продажи углеводородного сырья могут быть выше ещё на 10—15%», — заключил Александ Потавин.