Топливный ажиотаж: цена нефти Brent превысила $93 впервые с октября 2014 года

Мировые цены на нефть обновили максимум с октября 2014 года. Стоимость сырья эталонной марки Brent превысила $93 за баррель, а котировки американской WTI — $92 за баррель. Рост показателей эксперты связывают с дефицитом на глобальном рынке углеводородов. На фоне снятия карантинных ограничений в мире потребление топлива уверенно растёт. В то же время предложение энергосырья остаётся ограниченным, отмечают аналитики. Что означает для России рекордное удорожание нефти — в материале RT.

В пятницу, 4 февраля, мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня более чем за семь лет. Во время торгов стоимость сырья эталонного сорта Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 2,1% — до $93,04 за баррель. В то же время котировки американской марки WTI росли на 2,2% — до $92,24 за баррель. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать в октябре 2014 года.

Наблюдаемое удорожание нефти во многом связано с растущим дефицитом на мировом рынке углеводородов. Такую точку зрения в интервью RT высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Большинство стран постепенно снимают карантинные ограничения. На этом фоне возрастают объёмы грузоперевозок и усиливается мобильность граждан. В результате нефти требуется больше. По последним оценкам, все мировые сегменты потребления энергосырья, за исключением авиакеросина, уже восстановились до уровня 2019 года», — отметил Юшков.

Хотя глобальный спрос на топливо продолжает уверенно расти, предложение энергосырья в мире остаётся ограниченным, подчёркивают специалисты. Крупнейшие страны — экспортёры нефти продолжают постепенно увеличивать добычу углеводородов, однако текущих объёмов производства по-прежнему недостаточно для покрытия мирового дефицита, уверены аналитики.

«На днях страны ОПЕК+ договорились нарастить нефтедобычу в марте суммарно на 400 тыс. баррелей в сутки. Тем не менее вероятность того, что объёмы производства достигнут этого уровня, невысока. Уже около года альянс добывает нефти меньше, чем предусмотрено квотами. Необходимость сокращать производство в 2020 году в сочетании с низкими инвестициями в техническое оборудование и разведку нефти привела к падению свободных мощностей по добыче», — рассказал RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от резких обвалов.

В 2020 году в связи с массовым введением карантинных ограничений в мире и обвалом спроса на нефть страны ОПЕК+ сокращали нефтедобычу для балансировки рынка и стабилизации цен. Летом 2021 года в связи с восстановлением глобальной экономики от последствий пандемии потребление топлива начало заметно расти. В этих условиях с августа участники сделки стали постепенно увеличивать добычу углеводородов — на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

«Странам альянса ОПЕК+ нравятся текущие высокие цены на сырьё. Поэтому добровольно вкладываться в дополнительное наращивание своей добычи — выше, чем того требуют квоты — сейчас большого резона нет», — добавил Александр Потавин.

AFP

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Кроме того, в настоящий момент негативное влияние на предложение нефти в мире оказывают неблагоприятные погодные условия в США. Об этом RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Поддержку нефтяным котировкам оказали новости о заморозках в Техасе. Текущая ситуация рискует отразиться на нефтегазовой инфраструктуре региона и привести к перебоям с поставками. Также более холодная погода может привести к повышенному расходу топлива», — пояснил Галактионов.

Под влиянием климатического фактора в Соединённых Штатах начали заметно сокращаться запасы нефти. За неделю коммерческие резервы сырья в США уменьшились на 1 млн баррелей — до 415,1 млн. Об этом говорится в докладе американского Управления энергетической информации (EIA). Примечательно, что участники рынка ожидали рост показателя на 1,5 млн баррелей.

По мнению Игоря Галактионова, в случае сохранения дефицита на мировом рынке нефти стоимость барреля Brent уже до конца марта может достигнуть $100 за баррель. Похожей оценки придерживается Игорь Юшков.

«Цены действительно способны дойти до $100 за баррель, если на рынке не произойдёт никаких изменений. Определённое снижение котировок, конечно, возможно, в случае появления новых рыночных факторов или усиления геополитических рисков. Впрочем, до конца 2022 года нефть продолжит торговаться на относительно высоких уровнях», — считает Юшков.

Перспективы для рубля

Российский валютный рынок положительно отреагировал на повышение нефтяных цен до рекордных значений. На торгах в пятницу курс доллара на Московской бирже снижался более чем на 1% — до 75,65 рубля, а курс евро — на 0,7%, до 86,71 рубля.

Официальные курсы валют Центробанка на 5 февраля установлены на уровне 76,05 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро.

«Дорогая нефть открывает неплохие перспективы для рубля. Думаю, в ближайшее время курс доллара останется в широком коридоре — 70—80 рублей. Это комфортный диапазон для нашего правительства. Дело в том, что слишком крепкий рубль снижает наполняемость бюджета, но и доллар выше 80 рублей создаёт социальную напряжённость. Поэтому не исключено, что в среднесрочной перспективе, если снизятся геополитические риски, курс доллара будет стремиться к 74 рублям», — предположил Игорь Юшков.

По словам эксперта, сохранение нефтяных цен на высоких уровнях позволит быстрее пополнять бюджет и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, государство сможет направлять больше денег на социальные расходы, отметил специалист.

«Для России, как экспортёра нефти, сейчас сложилась довольно благоприятная ситуация на рынке. Мы увеличиваем объёмы поставок и продаём сырьё по высокой цене. Это создаёт возможность дополнительных манёвров для властей. Например, они могут не повышать налоговую нагрузку на бизнес, если и так имеют большие доходы с нефти», — подчеркнул Юшков.