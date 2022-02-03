Бразильская драма: почему мировые цены на кофе поднялись до максимума с 2011 года

Мировые цены на кофе обновили десятилетний рекорд. За последний год стоимость зёрен арабики и робусты на глобальном рынке выросла более чем в полтора раза. Наблюдаемую динамику эксперты отчасти объясняют падением экспорта из Бразилии на фоне плохой погоды и слабого урожая. Одновременно сократились поставки сырья из Колумбии, Индонезии и Вьетнама. Кроме того, специалисты отмечают и негативное влияние пандемии. Последствия COVID-19 привели к нарушению транспортных цепочек и кратному удорожанию товарных перевозок в мире. Вместе с тем рекордный рост кофейных цен на международных площадках практически не отразится на стоимости напитка в России, подчёркивают эксперты.

Стоимость кофе на международном рынке достигла максимального уровня более чем за десять лет. Об этом свидетельствуют материалы Всемирного банка.

По данным организации, в январе 2022 года зёрна арабики (на данный вид кофе приходится почти 60% глобального производства) подорожали в среднем до $5,98 за килограмм. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в сентябре 2011-го.

Второй по популярности вид кофе — робуста — также заметно вырос в цене. В декабре 2021 года зёрна этого сорта впервые с июля 2011-го подорожали до $2,48 за килограмм. По итогам января показатель незначительно снизился — до $2,43, но при этом всё ещё остаётся вблизи рекордных уровней.

В целом за последний год зёрна арабики на глобальном рынке прибавили в цене около 69%, а котировки робусты выросли на 56%. Наблюдаемую динамику опрошенные RT специалисты во многом объясняют слабым урожаем в Бразилии — крупнейшем производителе кофе в мире.

«В 2021 году в Бразилии были плохие погодные условия. Засуха и морозы затронули больше всего те регионы страны, где выращивают арабику — Сан-Паулу, Парана и Минас-Жерайс. В результате урожайность резко упала, и по сравнению с 2020-м сборы сократились более чем на треть», — рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Владимир Чернов.

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Кроме того, на кофейных ценах отразился и политический кризис в Колумбии, отмечают специалисты. Страна также входит в число ведущих мировых производителей товара.

Весной 2021 года в республике вспыхнули общественные беспорядки после объявленного властями повышения налогов. В результате массовых демонстраций были заблокированы дороги и порты, через которые обычно отгружали кофе. Такое положение дел привело к двухкратному падению экспорта, отметила в беседе с RT аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва.

«С трудностями столкнулись и другие производители кофе. Например, во Вьетнаме масштабная вспышка COVID-19 привела к дефициту рабочей силы на плантациях и остановке отгрузок в портах. Проблемы также были в Индонезии, откуда экспорт кофе в 2021 году упал на 35%», — добавила Лукичева.

Помимо этого, одной из причин удорожания кофе в мире стали проблемы с логистикой, считает генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, ещё в 2020 году на фоне массовых карантинных ограничений многие транспортные цепочки оказались разорваны. При этом в условиях частично закрытых границ участились задержки при доставке товаров, а стоимость грузовых перевозок кратно выросла.

«В частности, резко подорожала транспортировка товаров по морю. Если до начала пандемии стоимость провоза контейнера в среднем составляла $3 тыс., сейчас отправка сравнимого по размерам груза обойдётся уже в $10 тыс., а в ряде случаев цена услуг может достигать $15—18 тыс. Это, конечно, существенно влияет и на биржевые котировки сырья», — объяснил Чантурия в разговоре с RT.

Горячий настрой

Примечательно, что значительный рост мировых цен на кофе практически не отразился на России. По данным Росстата, в 2021 году стоимость товара на полках магазинов увеличилась в среднем на 5,2%. При этом в организациях общепита горячий напиток подорожал только на 3,9%. Таким образом, темпы роста кофейных цен оказались заметно ниже общего уровня инфляции (8,4%).

«Стоимость кофе в России, конечно, зависит от мировых цен, к которым прибавляются затраты за логистику, издержки, а также наценка ритейлера. Но при этом в российские цены входит ещё и производство, так как арабику импортируют в зёрнах, а продают в основном уже в виде растворимого кофе. В 2021 году объёмы производства растворимого кофе в России выросли на 5%, что позволяло немного сдерживать рост цен», — объяснил Владимир Чернов.

По мнению Рамаза Чантурии, в 2022 году рост стоимости кофе в России будет оставаться в пределах инфляции. Как пояснил эксперт, производители и ритейлеры зачастую договариваются о ценах в рознице, чтобы не допустить резкого удорожания товара. В частности, крупные поставщики, как правило, реализуют в супермаркетах несколько видов продукции разной ценовой категории и могут регулировать стоимость их отгрузки в ручном режиме, отметил специалист.

«Например, они могут значительно поднять цены на товар премиального сегмента, а на эконом и среднюю категорию оставить стоимость прежней или повысить её совсем немного. Таким образом, производители сокращают издержки из-за роста мировых котировок сырья и удерживают свою долю рынка, а ритейлеры сохраняют поток потребителей», — пояснил Чантурия.

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Любопытно, с 1991 года потребление кофе в России увеличилось в десять раз. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка.

«Сейчас россиянин в среднем выпивает порядка 300 чашек натурального кофе в год, что эквивалентно 60 литрам на человека и 8,76 млрд литрам на всю страну, в то время как 30 лет назад за год пили по 29 неполных чашек, то есть примерно 5,7 литра на человека, или 848 млн литров на страну», — рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы банка Андрей Дальнов.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса темпы роста потребления кофе в России замедлились с 16% до 6%. Впрочем, уже в 2021-м показатель вырос на 8% и достиг 303 тыс. тонн.

«Для России употребление кофе постепенно становится частью досуга, чем-то вроде модной привычки или частью корпоративной культуры. Россияне, в отличие от европейцев и американцев, сидя дома, больше предпочитают пить чай, в то время как кофе обычно покупают по дороге в офис», — отметил Рамаз Чантурия.