«Ретроспективный пересмотр условий»: «Газпром» подал иск для изменения цен по контракту с польской PGNiG
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Российская компания «Газпром» подтвердила факт обращения в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGNiG.
«ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО «ПГНиГ» от 1996 года», — приводит ТАСС сообщение компании.
В заявлении отмечается, что российская сторона также остаётся открытой к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров.
В свою очередь, в сообщении PGNiG говорится, что «Газпром» потребовал увеличить цену поставок газа в Польшу по Ямальскому контракту, однако польская компания сочла это требование необоснованным.
При этом в «Газпром экспорте» заявили, что ранее направили в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на природный газ, поставляемый в рамках долгосрочного Ямальского контракта. Это соглашение предусматривает, что у «Газпром экспорта» возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года. Компания также направила польской стороне соответствующее требование относительно этого периода.Также на russian.rt.com В PGNiG предупредили о риске тяжёлой зимы в Европе из-за уровня заполненности ПХГ
«Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями «Газпром экспорта» не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала», — говорится в сообщении компании.
Отметим, что PGNiG в октябре 2021 года также направляла заявку о снижении цены на газ в рамках Ямальского контракта от 1996 года. На тот момент в польской компании выразили надежду, что текущая рыночная цена может быть учтена в процессе пересмотра условий.
С начала 2021-го цены на газ в Европе увеличились в несколько раз. В частности, в ходе осенних торгов цена топлива краткосрочно приближалась к отметке $2 тыс. за 1 тыс. м³.
Отметим, что в прошлом польская сторона неоднократно требовала пересмотреть цену на газ в рамках действующего договора. В частности, в 2012 году PGNiG и «Газпром» заключили дополнительное соглашение, по итогам которого Варшава получила скидку. Однако польская сторона в 2016-м подала другой иск в Стокгольмский арбитраж, настаивая на очередном изменении цены.
В 2018 году был утверждён промежуточный вердикт, согласно которому Варшава получила право пересмотра цены на газ в рамках Ямальского контракта. В 2020-м арбитраж решил, что стоимость топлива была завышена, «Газпром» обязали выплатить польской стороне $1,5 млрд.
Кроме того, в 2019-м PGNiG объявила, что не собирается продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года. Эти намерения Варшава подтвердила в сентябре 2021 года. Полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что страна завершает процесс диверсификации поставок газа.
Он также напомнил, что в октябре 2022 года в эксплуатацию вступит газопровод Baltic Pipe, благодаря которому, как рассчитывают в Польше, страна сможет получать газ из других источников, кроме российских.
PGNiG и энергетические проекты с участием России
Помимо прочего, польская компания PGNiG неоднократно выступала против энергетических проектов в Европе с участием России, в частности, газопровода «Северный поток — 2». В сентябре PGNiG получила право участвовать в сертификации оператора магистрали. В компании заявляли, что выполняющая эти функции компания Nord Stream 2 AG не соответствует предъявляемым требованиям.
В частности, в заявлении главы PGNiG Павла Маевского утверждалось, что заявка на «сертификацию по модели ITO», поданная компанией Nord Stream 2 AG, «показывает, что швейцарская компания по-прежнему стремится получить регуляторные привилегии».
Он также заявил, что в процессе сертификации PGNiG будет стремиться к тому, «чтобы владелец «Северного потока — 2» не смог избежать применения требований о разделении собственности, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах, которые учитывают стоимость всего трубопровода».
Наряду с этим в PGNiG выразили намерения доказать, что Nord Stream 2 AG «не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода». Одна из претензий на этот счёт касалась «безопасности поставок и корпоративной структуры компании».