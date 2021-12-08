В PGNiG предупредили о риске тяжёлой зимы в Европе из-за уровня заполненности ПХГ

Существует риск того, что зима в Европе на фоне энергетического кризиса будет тяжёлой, считает заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

«Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжёлой. Хранилища газа в Западной Европе заполнены на рекордно низком уровне, что обуславливает рекордно высокую стоимость», — сказал он РИА Новости на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Евросоюзу следует вести диалог с Россией, если Брюссель желает обезопасить поставки энергоносителей.

В конце ноября начальник департамента компании «Газпром экспорт» Андрей Зотов заявил, что запасы в подземных хранилищах газа Европы составляют 75,5 млрд куб. м — это на 15 млрд куб. м ниже средних значений.

Также в «Газпроме» отметили, что европейские страны уже потратили почти 25% объёмов газа, которые были закачаны в ПХГ в этом году.