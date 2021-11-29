Запасы газа в ПХГ Европы отстают на 15 млрд кубометров от средних значений

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы составляют 75,5 млрд куб. м — это на 15 млрд куб. м ниже средних значений. Об этом сообщил начальник департамента компании «Газпром экспорт» Андрей Зотов.

«Что касается суммарных запасов газа на сегодняшний день в ПХГ, которые находятся на территории Евросоюза, то на 27-е число мы делали отчёт, у нас получается 75,25 млрд куб. м при среднем за последние шесть лет значении 90,73 млрд куб. м. То есть разница — минус 15 млрд куб. м. Закачка не производилась в достаточной мере в последнее время», — цитирует ТАСС Зотова.

По его словам, запасы газа в ПХГ самого «Газпрома» в Европе невысоки, однако закачка продолжается.

«До конца декабря она будет вестись. Конечно, не будет идти речь о тех объёмах, которые были на момент начала отбора прошлого года», — отметил он.

Зотов подчеркнул, что потребление газа в России в январе — сентябре выросло на 46 млрд куб. м, что сказалось на темпах закачки в ПХГ Европы.