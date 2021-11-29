Запасы газа в ПХГ Европы отстают на 15 млрд кубометров от средних значений

Короткая ссылка
Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы составляют 75,5 млрд куб. м — это на 15 млрд куб. м ниже средних значений. Об этом сообщил начальник департамента компании «Газпром экспорт» Андрей Зотов.
Запасы газа в ПХГ Европы отстают на 15 млрд кубометров от средних значений
  • AP

«Что касается суммарных запасов газа на сегодняшний день в ПХГ, которые находятся на территории Евросоюза, то на 27-е число мы делали отчёт, у нас получается 75,25 млрд куб. м при среднем за последние шесть лет значении 90,73 млрд куб. м. То есть разница — минус 15 млрд куб. м. Закачка не производилась в достаточной мере в последнее время», — цитирует ТАСС Зотова.

По его словам, запасы газа в ПХГ самого «Газпрома» в Европе невысоки, однако закачка продолжается.

«До конца декабря она будет вестись. Конечно, не будет идти речь о тех объёмах, которые были на момент начала отбора прошлого года», — отметил он.

Зотов подчеркнул, что потребление газа в России в январе — сентябре выросло на 46 млрд куб. м, что сказалось на темпах закачки в ПХГ Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить