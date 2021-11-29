В «Газпроме» сообщили о росте потребления газа в России за девять месяцев 2021 года

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Потребление газа за первые девять месяцев текущего года выросло в России на 46 млрд куб. м. Об этом рассказал начальник департамента компании «Газпром экспорт» Андрей Зотов.
В «Газпроме» сообщили о росте потребления газа в России за девять месяцев 2021 года
  • Reuters

В связи с этим снизились темпы закачки в европейские подземные хранилища газа (ПХГ), отметил он.

«Что касается суммарных запасов газа на сегодняшний день в ПХГ, которые находятся на территории Евросоюза, то на 27 ноября мы делали отчёт — у нас получается 75,25 млрд куб. м при среднем за последние шесть лет значении 90,73 млрд куб. м», — приводит ТАСС слова Зотова.

Ранее в «Газпроме» рассказали, что потребление газа в мире в 2021 году, по предварительным данным, вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м.

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