В «Газпроме» рассказали о добыче газа в 2021 году

В «Газпроме» рассказали, что, «по предварительным оценкам, потребление газа в мире в 2021 году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что «наибольший рост спроса на газ наблюдается на ключевых рынках «Газпрома» — в России, Китае и европейских странах».

Сообщается, что «на фоне высокого спроса «Газпром» существенно нарастил добычу газа: за десять с половиной месяцев 2021 года она увеличена на 58,8 млрд куб. м (на 15,2%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За счёт увеличения объемов добычи газа «Газпрома» в 2021 году будет покрыто более трети прироста потребления газа в мире».

«Таким образом, компания не только обеспечивает надёжность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка», — добавили в компании.