Глава МИД Венгрии посоветовал ЕС вести диалог с Россией

Евросоюзу следует вести диалог с Россией, если Брюссель желает обезопасить поставки энергоносителей, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Такое мнение он выразил в беседе с Латвийским радио.

«Когда мы хотим обезопасить наши поставки энергоносителей до наступления зимы, мы должны говорить с Россией. Я пытаюсь привлечь внимание моих коллег к этому вопросу, потому что, если мы говорим о долгосрочном сотрудничестве с Россией, мы должны учитывать, что некоторые части Центральной Европы полностью зависят от России в области энергетики. И не стоит сотрясать свой собственный дом политическими заявлениями», — цитирует министра ТАСС.

В октябре заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.