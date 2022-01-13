Выше 7,7% годовых: средние ставки по депозитам в России обновили максимум с мая 2017 года

Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках впервые с мая 2017 года превысила 7,7% годовых. За последний год значение увеличилось более чем в полтора раза. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с действиями ЦБ. Для борьбы с инфляцией в 2021-м регулятор активно поднимал ключевую ставку и может продолжить эту политику в 2022-м. Финансовые организации, в свою очередь, внимательно следят за решениями Банка России и также повышают проценты по вкладам. Аналитики не исключают, что уже во второй половине текущего года депозитные ставки могут оказаться выше инфляции, а вкладчики начнут получать реальную доходность.

По итогам 2021 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла до 7,74% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким с мая 2017-го. Такие данные в четверг, 13 января, представил Центробанк.

Как следует из материалов регулятора, за последний год процентные ставки по депозитам в России выросли более чем в 1,7 раза. Так, ещё в январе 2021-го средний по стране показатель составлял 4,49%.

Наблюдаемую динамику опрошенные RT эксперты во многом связывают с текущей денежно-кредитной политикой ЦБ. Отметим, что традиционно финансовые организации внимательно следят за изменением ключевой ставки Центробанка и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок.

«Рост процентов по депозитам — это прямое следствие того ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, которое началось в прошлом году. По мере увеличения ключевой ставки начали расти как проценты по вкладам, так и по кредитам для населения и бизнеса», — пояснил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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Напомним, что ЦБ начал ужесточать монетарную политику в 2021 году для борьбы с инфляцией. Так, с марта по декабрь регулятор семь раз повышал свою ключевую ставку и поднял её с 4,25 до 8,5% годовых. Предполагается, что таким образом Банк России сможет охладить потребительский спрос и сдержать дальнейший рост цен.

Согласно оценке Росстата, в 2021 году инфляция в России обновила шестилетний максимум и составила почти 8,4%. Достигнутые темпы роста потребительских цен вдвое превысили целевую отметку ЦБ (4%).

Более того, в начале января 2022-го инфляция в стране ускорилась до 8,6%. На этом фоне специалисты высокого оценивают вероятность дополнительного повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в феврале.

«Банк России может повысить свою ставку до 8,75 или 9% годовых, после чего сделает паузу в ожидании результатов. Мы полагаем, что в предстоящие месяцы средний процент по вкладам может увеличиться ещё в пределах 0,5 процентного пункта, а затем выйдет на плато», — предположил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По прогнозу Центробанка, к концу 2022-го темпы роста потребительских цен в России должны замедлиться до 4—4,5%. В этих условиях, по мнению Артёма Деева, во второй половине текущего года средние ставки по депозитам могут превысить инфляцию, и банковские вклады начнут приносить реальную доходность.

Примечательно, что некоторые финансовые организации, в том числе крупные, уже предлагают физлицам размещать деньги на депозите под 8,5—9% годовых. Об этом RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Впрочем, несмотря на очевидную выгоду этих предложений, к ним нужно относиться внимательно. Зачастую они действуют не для всех желающих, а, например, только для действующих клиентов банка или распространяются на очень крупные суммы вклада. Тем не менее тренд на повышение процентов по вкладам будет актуален весь 2022 год», — добавила Мильчакова.

По её словам, растущие ставки должны повысить привлекательность хранения денег на депозитах. Это, в свою очередь, позволит «связать» избыточную денежную массу в экономике и оказать дополнительное давление на инфляцию, уверена эксперт.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Ранее в Центробанке предложили создать отдельный вид вклада для россиян с невысокими доходами. Предполагается, что проценты по такому депозиту будут привязаны к инфляции или ключевой ставке ЦБ. При этом максимальная сумма спецвклада может составить 100 тыс. рублей.

«Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством. Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство», — заявляла в ноябре зампред регулятора Ольга Полякова.

По словам экспертов, инициатива призвана защитить накопления россиян от инфляции. В то же время, как отмечают аналитики, у малообеспеченных граждан как правило нет значимых накоплений. На этом фоне специалисты не ожидают, что новый инструмент будет пользоваться широкой популярностью.

«Тем не менее инициатива регулятора всё равно может оказаться полезной. Наличие подобного инструмента способно воспитать у малоимущих граждан привычку откладывать часть зарплаты или дохода на будущее — то есть привычку сберегать вместо того, чтобы жить на займы до зарплаты», — заключила Наталья Мильчакова.