Вблизи инфляции: как в России изменились цены на топливо в 2021 году

В 2021 году бензин на российских автозаправках подорожал в среднем на 8,8%. Темпы роста цен на горючее незначительно превысили общий уровень инфляции в стране, однако, по словам специалистов, ситуация начала постепенно стабилизироваться. Как отмечают эксперты, в течение года АЗС старались не прибегать к заметному повышению ценников, но несли убытки в связи с ажиотажным удорожанием топлива на оптовом рынке. Частично бизнесу удавалось компенсировать финансовые потери за счёт скорректированного демпфера. Согласно оценке аналитиков, действие механизма позволило избежать более серьёзного подъёма розничных цен и сохранить темпы удорожания горючего вблизи инфляции.

За неделю с 20 по 26 декабря средняя по России розничная цена бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 0,1% — до 47,11 и 51,01 рубля соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на 0,2% — до 53,94 рубля. Такие данные в среду, 29 декабря, опубликовал Росстат.

Согласно оценке ведомства, с начала 2021 года цены на бензин в России поднялись в среднем на 8,8%. Темпы удорожания горючего незначительно превысили общий уровень годовой инфляции в стране (8,39%).

«В этом году очень высокими темпами росли оптовые цены на бензин. Поэтому розничный рынок работал в режиме отрицательной рентабельности и нёс убытки. Потери измерялись миллионами рублей в пересчёте на одну АЗС. Это, конечно, толкало вверх розничные цены», — объяснил в беседе с RT глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, АЗС крупных нефтяных компаний пытались действовать в рамках договорённостей с правительством и по возможности удерживать рост цен в пределах инфляции. В то же время независимые участники рынка вели себя несколько иначе и зачастую поднимали ценники для восполнения убытков, отметил эксперт.

«Тем не менее розничный рынок конкурентный, и на нём невозможно держать цены выше, чем у соседей. Поэтому рост стоимости горючего в рознице действительно немного опередил инфляцию, но всё же к концу года ситуация начала стабилизироваться», — добавил Аркуша.

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По мере восстановления экономики от последствий пандемии спрос на горючее в России и мире начал уверенно расти. Это, в свою очередь, стало одной из главных причин ажиотажного повышения оптовых цен на бензин в уходящем году. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как отметил специалист, часть финансовых потерь бизнесу всё же удавалось покрывать за счёт специального компенсирующего механизма. Речь идёт о так называемом демпфере. В рамках инициативы государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Это позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

В мае 2021 года власти внесли дополнительные коррективы в формулу механизма для сдерживания цен на АЗС. В результате компании смогли претендовать на больший объём компенсаций из бюджета, однако финансовые потери бизнеса по-прежнему оставались значительными.

«Вместе с тем, если бы не было демпфирующего механизма, горючее на автозаправках подорожало бы гораздо сильнее. В теории цены на бензин могли бы подняться более чем на 10%, однако этого не произошло», — отметил Артём Деев.

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© Sergei Karpukhin

По словам Деева, в некоторой степени на стоимость бензина в 2021 году повлиял резкий рост мировых цен на нефть. Если ещё в январе сырьё эталонной марки Brent торговалось на уровне $50—55 за баррель, то сейчас котировки находятся вблизи $79—80. Более того, в октябре показатель ненадолго поднимался выше $86 за баррель — впервые за последние три года.

«Впрочем, стоит отметить, что в конечной стоимости бензина доля цен на нефть составляет лишь около 10%. Примерно 30% занимают затраты на производство и прибыль самого производителя, а остальные 60% — налоги и акцизы», — рассказал Деев.

Определённым ограничителем для цен на бензин в 2021-м также стали сигналы нефтяным компаниям со стороны правительства. Как напомнил в разговоре с RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв, в середине года власти рассматривали возможность ввести временный запрет на вывоз горючего из страны.

Такое решение позволило бы увеличить объёмы топлива на внутреннем рынке и тем самым оказать давление на цены. Впрочем, по оценкам Минэнерго, уже осенью компании сами сократили поставки горючего за рубеж до минимальных значений, поэтому правительство не стало вводить запрет на экспорт.

«Разумеется, инициатива привела бы не только к заметному сокращению прибыли топливного бизнеса, но и к снижению поступлений в бюджет. Поэтому такой шаг всегда остаётся в запасе как крайняя мера», — объяснил Пушкарёв.

Дизельный разгон

В 2021 году цены на дизель в России продемонстрировали более серьёзный рост. Как подсчитали в Росстате, по сравнению с концом декабря 2020-го стоимость горючего в среднем по стране увеличилась на 10,5%.

«С дизельным топливом ситуация немного другая. У нас всегда была нехватка зимнего дизеля, но обычно выручали суррогаты, которые в том или ином виде присутствовали на рынке. Речь идёт о смешивании летнего дизеля с керосином. Это, конечно, неправильно с точки зрения налогов и потребителей, но тем не менее зимний период мы проходили без серьёзных проблем. В текущем году регуляторы начали вести борьбу с суррогатами, что в конечном счёте отразилось на ценах», — объяснил Евгений Аркуша.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила ФНС и Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести проверки и пресечь деятельность недобросовестных участников отрасли по производству суррогатного топлива. Как отметил Евгений Аркуша, действия ведомств оказались успешными и значительную часть суррогата удалось убрать с рынка. Вместе с тем обострился дефицит зимнего дизеля, пояснил эксперт.

«Темпы удорожания зимнего дизеля остаются высокими, и его по-прежнему не хватает в целом по стране. Это основная проблема, решением которой сейчас активно занимаются Минэнерго и ФАС. Улучшить ситуацию может только наращивание выпуска именно зимних сортов дизеля», — подчеркнул Аркуша.