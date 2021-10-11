Впервые за три года: цена нефти Brent превысила $84 за баррель

На торгах 11 октября цена нефти эталонного сорта Brent впервые за три года поднималась выше отметки $84 за баррель. При этом котировки американского сорта WTI обновили семилетний максимум и превышали $82 за баррель. Специалисты связывают динамику с дефицитом энергосырья на глобальном рынке. Так, предложение углеводородов со стороны США и стран ОПЕК+ остаётся сдержанным, а глобальное потребление топлива уверенно растёт. Текущее положение дел уже привело к рекордному укреплению российской валюты по отношению к доллару и евро.

В понедельник, 11 октября, мировые цены на нефть достигли рекордных значений. Во время торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонного сорта Brent поднималась на 2,7% и впервые с октября 2018 года достигала отметки $84,59 за баррель. Одновременно баррель американской марки WTI дорожал на 3,6% — до $82,17. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в октябре 2014-го.

Отметим, что с начала месяца нефть на мировом рынке подорожала на 8—10%. Как рассказал в беседе с RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, наблюдаемый рост цен связан с «комплексом позитивных факторов». По словам специалиста, важную роль играет снижение глобальных запасов нефти. Кроме того, позитивное влияние на котировки оказывают сложности с восстановлением добычи сырья в США после урагана «Ида».

«Процесс возобновления добычи в Штатах идёт медленно. По последним оценкам, сейчас США производят около 11,3 млн баррелей в сутки, хотя ещё до урагана показатель составлял 11,5 млн. Добыча в стране и ранее увеличивалась гораздо медленнее рыночных ожиданий, однако после стихии ситуация лишь ухудшилась», — объяснил Карпунин.

Помимо этого, нефтяной рынок всё ещё положительно отыгрывает итоги последнего заседания стран — участниц сделки ОПЕК+. Такую точку зрения в беседе с RT выразила аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.В начале октября представили альянса решили оставить без изменений ранее согласованные планы и с ноября увеличить добычу нефти суммарно лишь на 400 тыс. баррелей в сутки.

«Надежды рынка на более быстрое увеличение добычи не оправдались. Более того, ОПЕК+ не успевает наращивать добычу в соответствии с графиком, о чём свидетельствует растущий уровень исполнения сделки — в августе он достиг 119% по сравнению со 109% в июле. То есть на рынок фактически поступает меньше нефти, чем это предполагается по соглашению», — пояснила Анна Зайцева.

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Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

Хотя сейчас предложение нефти со стороны США и стран ОПЕК+ остаётся сдержанным, глобальный спрос на энергосырьё уверенно растёт. Как объяснила в беседе с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в последнее время мировое потребление нефти резко усилилось на фоне ажиотажного подорожания природного газа, в первую очередь в странах Европы.

За последние полгода стоимость газа в европейских странах увеличилась в несколько раз и сейчас находится вблизи отметки до €90 за МВт⋅ч, или около $1,07 тыс. за 1 тыс. кубометров. При этом на торгах 6 октября показатель обновил исторический максимум и ненадолго приближался к отметке $2 тыс.

«Европа ранее делала ставку на возобновляемые источники энергии, прежде всего на ветровые электростанции, закрывая при этом угольные электростанции. Однако этим летом из-за засушливой погоды и безветренных дней электроэнергии было выработано мало. Теперь Европе остаётся покупать газ по высоким ценам, а ещё делать ставку на мазут как резервное топливо для традиционных тепловых электростанций. Соответственно, ЕС требуется больше нефти, и резкий рост спроса подталкивает цены вверх», — объяснила Мильчакова.

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Как полагает Анна Зайцева, в ближайшее время стоимость нефти Brent может превысить психологическую отметку $85 за баррель, но уже к концу года цены стабилизируются в диапазоне $78—82. В то же время Наталья Мильчакова не исключает возможности подъёма цен выше $90 за баррель.

«Если до конца года цена барреля Brent достигнет $87 и удержится выше этой отметки, возможен дальнейший рост вплоть до $90—92. Если же цена так и не дойдёт до $87, то, вероятно, котировки вернутся в коридор $75—80», — предположила специалист.

Наблюдаемый рост нефтяных цен позитивно сказывается на динамике российской валюты. Так, на торгах понедельника курс доллара на Московской бирже снижался на 0,45%, до 71,56 рубля — минимального уровня за последние четыре месяца. В то же время курс евро опускался на 0,47% — до 82,75 рубля. Значение стало самым низким с июля 2020 года.

Официальный курс валют Центробанка на 12 октября установлен на уровне 71,64 рубля за доллар и 82,93 рубля за евро.

«Для рубля ситуация на энергорынке является весьма позитивной. Высокие цены на нефть и газ благоприятным образом сказываются на платёжном балансе России и обеспечивают дополнительный приток валюты на российский рынок. В этих условиях курс доллара может опуститься и ниже 71,5 рубля», — считает Анна Зайцева.

Впрочем, при сохранении текущих условий Василий Карпунин считает возможным снижение курса доллара и к диапазону 70—71 рубль.