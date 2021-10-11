«Позволили по-новому взглянуть на рынок труда»: названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике
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Нобелевскую премию по экономике в 2021 году присудили Дэвиду Карду за «эмпирический вклад в экономику труда», а также Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу за «методологический вклад в анализ причинно-следственных связей». Об этом в понедельник, 11 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.
Канадско-американский профессор Калифорнийского университета в Беркли Дэвид Кард родился в 1956 году. Его исследования посвящены вопросам иммиграции, заработной платы, образования, а также гендерным и расовым различиям на рынке труда.
Американскому профессору Массачусетского технологического института Джошуа Ангристу 61 год. В своих работах учёный исследует экономику образования, последствия иммиграции, социальные программы и рынок труда.
58-летний американский экономист Гвидо Имбенс работает в Стэнфордском университете и занимается исследованиями в области эконометрики и статистики. Его работы посвящены созданию методов построения причинно-следственных выводов.
«Лауреаты этого года — Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс — позволили нам по-новому взглянуть на рынок труда и показали, какие выводы о причинах и следствиях можно сделать на основе экспериментов, проводимых в естественных условиях. Их подход распространился на другие области и произвёл революцию в эмпирических исследованиях», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
Как подчеркнули в комитете, учёные показали, что с помощью экспериментов можно выявить важные для социальных наук причинно-следственные связи. Речь идёт, например, о влиянии иммиграции на уровень оплаты и занятости, а также о зависимости между продолжительностью образования и будущим доходом.
«Ключевым моментом является использование ситуаций, в которых случайные события или изменения политики приводят к тому, что к группам людей обращаются по-разному, что напоминает клинические испытания в медицине», — отмечается в релизе.
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Как рассказал RT заведующий кафедрой прикладной экономики МГИМО Михаил Столбов, вручение премии всегда остаётся крайне сложным и непредсказуемым процессом. По словам эксперта, ранее многие специалисты допускали возможность присуждения премии Имбенсу и Ангристу, в то время как Кард оставался тёмной лошадкой.
«Лауреаты 2021 года — это идеальный альянс двух теоретиков и практика. Один круг проблем решает Кард — это рынок труда, а его коллеги создают методологию исследования. Это взаимодополняющая работа, и теоретики ведут направления по ней уже около 30 лет. При этом экономика только учится работать с экспериментальными данными. Для нашей науки это совершенно новое направление», — отметил Столбов.
Выявление причинно-следственных связей сегодня является принципиально важным для возможности рекомендовать государствам, фирмам или рядовым гражданам определённые политики и стратегии. Об этом в беседе с RT рассказала профессор Российской экономической школы Ольга Кузьмина.
«Важно понимать, действительно ли получение высшего образования ведёт к увеличению дохода, какая структура собственности наилучшая с точки зрения увеличения инноваций компаний, к чему приведёт повышение минимальной зарплаты на рынке труда. Всё это примеры вопросов, на которые можно получить количественные ответы с помощью методов, разработанных данными экономистами. Только анализ причинно-следственных связей позволяет быть уверенными в правильности подобных рекомендаций», — объяснила Кузьмина.
Лауреаты награды разделят между собой 10 млн шведских крон ($1,14 млн). В прошлом году премию присудили экономистам Стэнфордского университета Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Свою награду учёные из США получили за усовершенствование теории аукционов.
Церемония награждения лауреатов традиционно пройдёт 10 декабря, в день кончины изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля. По правилам Шведской королевской академии наук, мировой общественности становятся известны только имена лауреатов — список других претендентов на Нобелевскую премию не разглашается в течение 50 лет.
Мировое признание
Награда за достижения в экономических науках была утверждена в 1968 году Банком Швеции и получила название «Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля». Она присуждалась 53 раза, её лауреатами стали в общей сложности 89 человек.
За всё время существования Нобелевской премии по экономике она была присуждена только одному российскому учёному. В 1975 году советский математик Леонид Канторович вместе с экономистом из США Тьяллингом Купмансом получил награду за «вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».
В 1973 году премию присудили Василию Леонтьеву «за развитие метода «затраты — выпуск» и за его применение к важным экономическим проблемам», однако на тот момент учёный российского происхождения уже работал в США и выступал как представитель американской школы.
Наличие лишь одного представителя России среди лауреатов специалисты связывают с тем, что советская экономическая наука находилась вне мирового сообщества. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Дело в том, что мы вступили на капиталистический путь развития только 30 лет назад, а до этого у нас была плановая экономическая модель. Некоторые страны живут при капитализме уже не одно столетие, и логично, что они имеют больше наработок в этой сфере», — пояснил он.
В то же время эксперт подчеркнул, что сегодня российская экономическая школа является уже достаточно сильной и имеет достойных представителей в международном учёном сообществе. Похожего мнения придерживается и Ольга Кузьмина.
«За последние десятилетия наши экономисты довольно успешно вливаются в глобальную среду международных конференций, коллабораций, публикаций в лучших мировых журналах. В экономике премия, как правило, вручается за давние достижения, так что это ещё и вопрос времени. Надеюсь, в будущем мы увидим наших представителей в списке лауреатов», — заключила Кузьмина.