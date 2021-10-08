«Высокая оценка»: как в России и за рубежом отреагировали на присуждение Муратову Нобелевской премии мира

Российские и зарубежные политики и общественные деятели прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Муратова, отметив, что присуждение награды — это высокая оценка. Поздравления журналистам высказали в кабмине РФ, ООН, НАТО. Вместе с тем в Совфеде отметили, что Нобелевский комитет часто использует премию мира как политический инструмент.

Российские и зарубежные политики и общественные деятели прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.

О присуждении журналистам награды ранее сообщил Нобелевский комитет, отметив, что премия вручается Рессе и Муратову «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Муратова, отметив, что журналист «талантлив, смел, привержен своим идеалам».

«Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем», — заявил Песков.

В правительстве также отметили, что присуждение Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» — достойная оценка его таланта, высокого профессионализма и человеческих качеств. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков напомнил, что Муратов также активно занимается благотворительностью — помогает больным детям.

Первый президент СССР Михаил Горбачёв также поздравил журналиста, назвав присуждение премии очень хорошей новостью.

«Это отличное прибавление в наших рядах, среди нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту. Уверен: оба лауреата заслужили её», — добавил Горбачёв.

AFP

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что получение награды россиянином стало неожиданностью.

«Журналистов в России ни разу этой премией не награждали. От имени организации хочу поздравить Дмитрия Муратова и коллектив «Новой газеты» с этой высокой международной оценкой», — рассказал Соловьёв ТАСС.

Лауреатов премии поздравили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Пресс-секретарь управления Равина Шамдасани отметила роль всех журналистов, которые работают в сложных условиях, а также обратила внимание на увеличение числа нападений на журналистов в мире, в том числе во время локдауна, введённого из-за новой коронавирусной инфекции.

Поздравления в своём Twitter опубликовал и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, отметив, что свобода прессы является жизненно важной для мира, справедливости и прав человека.

На новость о награждении также отреагировал посол США в РФ Джон Салливан.

«Поздравляю моего друга Дмитрия Муратова из «Новой газеты» с присуждением Нобелевской премии мира за то, что он говорит правду властям в России. Свобода прессы крайне важна везде — и здесь она важна как никогда. Отличная работа, Дмитрий», — заявил дипломат.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вклад Муратова в поддержание «целостности свободных и независимых СМИ играет ключевую роль в строительстве стабильных демократий».

В свою очередь, телеведущий и журналист Дмитрий Киселёв раскритиковал вручение Нобелевской премии Дмитрию Муратову, а также назвал спорной саму номинацию.

«Нобелевская премия мира — одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на неё уже ориентироваться», — приводит его слова радио Sputnik.

Между тем член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин в беседе с РИА Новости подчеркнул, что очень часто Нобелевский комитет использует премию мира как политический инструментарий.

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков также назвал политизированным вручение премии Муратову, заявив, что награда была присуждена «не за журналистскую деятельность, а за политическую журналистскую деятельность».

«Считаю это решение исключительно политическим. Премия мира в принципе давно несёт в себе политический мотив, и присуждение премии газете, которая оппозиционна руководству России, включает в себя антироссийский мотив, именно он лежит в основе присуждения Нобелевской премии», — сказал парламентарий.

Недовольство решением Нобелевского комитета также высказал российский политолог Армен Гаспарян, заявивший в беседе с News.ru, что уже давно перестал удивляться тому, как выбирают лауреата премии.