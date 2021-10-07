«За сострадательный анализ последствий колониализма»: лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Абдулразак Гурна

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Ему присудили награду с формулировкой «за бескомпромиссный и сострадательный анализ последствий колониализма и участи беженца в условиях труднопреодолимой дистанции между культурами и континентами». Первый роман автора вышел в 1987 году. В этой и многих других его работах рассказывается о проблемах, с которыми сталкиваются эмигранты при переезде в Англию.

В четверг, 7 октября, Шведская академия объявила нового лауреата Нобелевской премии. Приз присудили Абдулразаку Гурне — писателю танзанийского происхождения, проживающему в Великобритании, — с формулировкой «за бескомпромиссный и сострадательный анализ последствий колониализма и участи беженца в условиях труднопреодолимой дистанции между культурами и континентами».

Гурна родился в 1948 году, а в 1968-м приехал в Великобританию. В настоящее время писатель преподаёт литературу в Кентском университете.

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The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

В его романах Memory of Departure («Память об отъезде», 1987), Pilgrims Way («Путь паломников», 1988) и Dottie («Дотти», 1990) с разных сторон описывается опыт иммигрантов, живущих в современной Великобритании. Сюжет книги Admiring Silence («Восхищение тишиной», 1996) также отсылает к биографии автора: как и Гурна, герой уезжает из Занзибара и становится учителем в Англии. В последнем к настоящему моменту романе писателя — Afterlives («Жизнь после смерти») — рассказывается о мужчине, который в детстве был украден из семьи солдатами немецкого колониального войска. Спустя много лет он получил возможность вернуться домой.

История премии

Нобелевская премия по литературе и другим направлениям вручается Шведской академией с 1901 года. Номинанты не могут самостоятельно выдвигать свою кандидатуру — это делают члены академии и другие эксперты. По итогам отбора Нобелевский комитет предлагает академии к рассмотрению до пяти кандидатов. Позднее объявляются лауреаты премии.

Премия по литературе присуждается ежегодно, однако за историю её существования было несколько исключений. Награду не вручали в 1914 году, 1918-м, 1935-м, в период с 1940-го по 1943-й, а также в 2018-м. В последний раз поводом послужил скандал вокруг мужа члена академии Катарины Фростенсон Жан-Клода Арно. В 2017 году стало известно, что 18 женщин обвинили его в домогательствах. По словам пострадавших, такие случаи происходили в течение 20 лет, в том числе на территории Шведской академии. Позднее в адрес Арно были выдвинуты новые обвинения. В них говорилось, что тот преждевременно раскрывал имена нобелевских лауреатов.

Тогда же из состава академии вышли несколько человек. В соответствии с правилами организации оставшегося количества экспертов было недостаточно, чтобы выбрать лауреата. В итоге Шведская академия перенесла вручение награды по литературе на 2019 год.

В 2019-м объявили сразу двоих лауреатов премии. Приз за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Автор известна по романам «Бегуны» и «Последние истории».

Лауреатом 2019 года за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью исследуются рубежи и специфика человеческого опыта» стал австрийский писатель Петер Хандке. Его библиография включает книги «Второй меч», «Уроки горы Сен-Виктуар», «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» и другие.

В 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк за её «безошибочно узнаваемый поэтический голос, лаконичная красота которого превращает индивидуальный опыт в универсальный». В числе её наиболее известных работ — сборник стихов «Дикий ирис».

В разные годы награды были удостоены Эрнест Хемингуэй, Редьярд Киплинг, Бернард Шоу, Альбер Камю, Томас Манн, Герман Гессе, Джон Голсуорси, Уильям Фолкнер и другие писатели.

Русские авторы также становились лауреатами премии. В 1933 году её присудили Ивану Бунину («за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы»), в 1958-м — Борису Пастернаку («за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа»), в 1965-м — Михаилу Шолохову («за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»). В 1970 году лауреатом стал Александр Солженицын — «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы», а в 1987-м награда досталась Иосифу Бродскому с формулировкой «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью».