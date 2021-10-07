«За сострадательный анализ последствий колониализма»: лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Абдулразак Гурна

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Ева Анисимова
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Ему присудили награду с формулировкой «за бескомпромиссный и сострадательный анализ последствий колониализма и участи беженца в условиях труднопреодолимой дистанции между культурами и континентами». Первый роман автора вышел в 1987 году. В этой и многих других его работах рассказывается о проблемах, с которыми сталкиваются эмигранты при переезде в Англию.
«За сострадательный анализ последствий колониализма»: лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Абдулразак Гурна
  • AFP
  • © Jonathan NACKSTRAND

В четверг, 7 октября, Шведская академия объявила нового лауреата Нобелевской премии. Приз присудили Абдулразаку Гурне — писателю танзанийского происхождения, проживающему в Великобритании, — с формулировкой «за бескомпромиссный и сострадательный анализ последствий колониализма и участи беженца в условиях труднопреодолимой дистанции между культурами и континентами».

Гурна родился в 1948 году, а в 1968-м приехал в Великобританию. В настоящее время писатель преподаёт литературу в Кентском университете.

В его романах Memory of Departure («Память об отъезде», 1987), Pilgrims Way («Путь паломников», 1988) и Dottie («Дотти», 1990) с разных сторон описывается опыт иммигрантов, живущих в современной Великобритании. Сюжет книги Admiring Silence («Восхищение тишиной», 1996) также отсылает к биографии автора: как и Гурна, герой уезжает из Занзибара и становится учителем в Англии. В последнем к настоящему моменту романе писателя — Afterlives («Жизнь после смерти») — рассказывается о мужчине, который в детстве был украден из семьи солдатами немецкого колониального войска. Спустя много лет он получил возможность вернуться домой.

История премии

Нобелевская премия по литературе и другим направлениям вручается Шведской академией с 1901 года. Номинанты не могут самостоятельно выдвигать свою кандидатуру — это делают члены академии и другие эксперты. По итогам отбора Нобелевский комитет предлагает академии к рассмотрению до пяти кандидатов. Позднее объявляются лауреаты премии.

Премия по литературе присуждается ежегодно, однако за историю её существования было несколько исключений. Награду не вручали в 1914 году, 1918-м, 1935-м, в период с 1940-го по 1943-й, а также в 2018-м. В последний раз поводом послужил скандал вокруг мужа члена академии Катарины Фростенсон Жан-Клода Арно. В 2017 году стало известно, что 18 женщин обвинили его в домогательствах. По словам пострадавших, такие случаи происходили в течение 20 лет, в том числе на территории Шведской академии. Позднее в адрес Арно были выдвинуты новые обвинения. В них говорилось, что тот преждевременно раскрывал имена нобелевских лауреатов.

Тогда же из состава академии вышли несколько человек. В соответствии с правилами организации оставшегося количества экспертов было недостаточно, чтобы выбрать лауреата. В итоге Шведская академия перенесла вручение награды по литературе на 2019 год.

В 2019-м объявили сразу двоих лауреатов премии. Приз за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Автор известна по романам «Бегуны» и «Последние истории».

Лауреатом 2019 года за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью исследуются рубежи и специфика человеческого опыта» стал австрийский писатель Петер Хандке. Его библиография включает книги «Второй меч», «Уроки горы Сен-Виктуар», «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» и другие.

В 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк за её «безошибочно узнаваемый поэтический голос, лаконичная красота которого превращает индивидуальный опыт в универсальный». В числе её наиболее известных работ — сборник стихов «Дикий ирис».

В разные годы награды были удостоены Эрнест Хемингуэй, Редьярд Киплинг, Бернард Шоу, Альбер Камю, Томас Манн, Герман Гессе, Джон Голсуорси, Уильям Фолкнер и другие писатели.

Русские авторы также становились лауреатами премии. В 1933 году её присудили Ивану Бунину («за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы»), в 1958-м — Борису Пастернаку («за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа»), в 1965-м — Михаилу Шолохову («за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»). В 1970 году лауреатом стал Александр Солженицын — «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы», а в 1987-м награда досталась Иосифу Бродскому с формулировкой «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью».

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