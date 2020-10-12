Тактика торгов: за что профессорам из США присудили Нобелевскую премию по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2020 году стали Пол Милгром и Роберт Уилсон. Американские экономисты получили награду за усовершенствование теории аукционов. Учёные нашли новые форматы для продажи товаров и услуг, а также выяснили, какие факторы влияют на поведение участников торгов. Как отмечают эксперты, представленные результаты исследований могут войти в число альтернативных способов для развития и восстановления мировой финансовой и экономической стабильности.

В этом году Нобелевскую премию по экономике вручили Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов.

Американскому профессору Стэнфордского университета Полу Милгрому 72 года. Он специалист в области теории игр, экономики отраслевых рынков, экономической истории и теории аукционов. Широкую известность учёному принесли его книги «Экономика, организация и менеджмент», а также «Как заставить теорию аукционов работать».

Экономисту Роберту Уилсону 83 года, он также работает в Стэнфордском университете и занимается исследованиями в сфере моделирования рынков, ценообразования и теории игр. Одним из его главных научных трудов является книга «Нелинейное ценообразование».

«Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучили, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые сложно продать традиционным способом, например радиочастот. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук.

Как рассказал в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, уже второй год подряд премия направлена на поощрение экспериментальной деятельности учёных.

«По сути работы Милгрома и Уилсона не связаны с каким-либо глобальным открытием, но при этом продвигают новые теории и подходы для развития рыночной модели в мировой экономике. Данное исследование в широком смысле предполагает выбор оптимальных решений при проведении различного рода аукционов. То есть экономисты рассказали, как ведут себя участники торгов, а также нашли новые форматы для продажи товаров и услуг через аукционы», — пояснил Абрамов.

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Как отметили в Нобелевском комитете, Уилсон усовершенствовал теорию аукционов для объектов с общей ценностью — не определённой заранее, но одинаковой для всех. Учёный объяснил, почему рациональные участники торгов, как правило, предлагают цену ниже той, которую считают наилучшей: они опасаются попасть под так называемое «проклятье победителя» — ситуацию, при которой участник переплачивает и остаётся в проигрыше.

Пол Милгром, в свою очередь, проанализировал стратегии торгов в ряде известных форматов аукционов и показал, что аукцион принесёт продавцу более высокий ожидаемый доход, если его участники узнают больше о предполагаемой ценности предметов торгов для других участников.

«Это очень актуально для мировой экономики. Основная идея заключается в том, что проще продавать отдельные объекты, чем набор предметов, ценность которых зависит от их сочетания. Поэтому нужны новые механизмы аукционов, чтобы осуществлять продажу таких сложных объектов. Это исследование имеет конкретное применение и улучшает жизнь», — рассказал в интервью RT ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

По мнению Александра Абрамова, профессорам вручили премию во многом для того, чтобы популяризировать специфическую область экономических знаний среди широкого круга учёных.

«Сейчас мировая экономическая школа активно ищет альтернативные способы для развития и оперативного восстановления мировой финансовой и экономической стабильности. Новые подходы могут стать одним из таких инструментов», — добавил Абрамов.

Свои среди лучших

Любопытно, что за всю историю Нобелевской премии по экономике её получил только один российский учёный. В 1975 году советский математик и экономист Леонид Канторович был награждён «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

Ранее, в 1973 году, премию получил Василий Леонтьев «за развитие метода «затраты — выпуск» и за его применение к важным экономическим проблемам». Однако экономист, выросший в СССР, в то время уже работал в США и выступал как представитель американской школы. До этого, в 1971 году, награды был удостоен американский экономист Саймон Кузнец, родившийся в Пинске. Премия была присуждена «за эмпирически обоснованное толкование экономического роста, которое привело к новому и более глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процесса развития в целом».

Наличие лишь одного представителя России среди лауреатов Нобелевской премии по экономике эксперты объясняют слабостью национальной экономической науки во времена СССР. Во многом это связано с тем, что в советское время отечественная экономическая наука находилась вне мирового сообщества.

Вместе с тем премия в основном направлена на представителей рыночной экономики, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«К сожалению, экономика не являлась одним из наших научных приоритетов. Тот же Канторович был не экономистом, а математиком. Он изобрёл математическую модель совмещения планового хозяйства и рыночной экономики. Кроме этого, премия всё-таки рассчитана на капиталистическую, рыночную модель экономики. А у нас преобладал социалистический взгляд. Поэтому многие работы советских экономистов просто не проходили отбор, комиссия их даже не рассматривала», — отметил Остапкович.