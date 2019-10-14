«Метод экспериментов»: за что профессорам из США вручили Нобелевскую премию по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2019 году стали Майкл Кремер, Эстер Дюфло и Абхиджит Банеджи. Профессора американских университетов получили награду за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности. В ходе исследований специалисты выяснили, за счёт чего можно улучшить образование и здравоохранение в развивающихся странах. Работы учёных позволяют лучше понять, как именно бороться с одной из главных проблем мировой экономики — ростом неравенства, отметили в комитете.

Американскому профессору Гарварда Майклу Кремеру 54 года. Экономист известен как основатель международной неправительственной организации по борьбе с бедностью WorldTeach и автор теории развития «уплотнительного кольца». Концепция Кремера объясняет, почему богатые страны создают сложную продукцию и обладают производительностью труда выше, чем бедные государства.

58-летний американо-индийский учёный Абхиджит Банерджи и 46-летняя француженка Эстер Дюфло — супруги и профессора Массачусетского технологического института (США). В 2003 году пара основала Лабораторию по исследованию проблем бедности имени Абдула Латифа Джамиля. В 2011-м на основе своих наблюдений и опытов Банерджи и Дюфло написали книгу «Экономика бедности: радикальное переосмысление способов борьбы с нищетой в мире».

«Лауреаты этого года внедрили новый подход к получению достоверного ответа на вопрос, как лучше бороться с глобальной бедностью. Специалисты делят общемировую проблему на более мелкие и управляемые вопросы, связанные, например, с мерами по улучшению образования и здоровья детей. Экономисты показали, что эти конкретные вопросы лучше всего решать с помощью тщательно разработанных экспериментов», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук.

Как отмечают в комитете, за последние более чем 20 лет уровень жизни людей в мире заметно улучшился. С 1995 года показатель экономического благополучия в самых бедных государствах вырос вдвое, детская смертность глобально сократилась почти в два раза, а доля детей, обучающихся в школах, выросла с 56% до 80%. Между тем более 700 млн человек по-прежнему живут в условиях экстремальной бедности, а порядка 5 млн детей в возрасте до пяти лет ежегодно умирают от легко излечимых заболеваний.

Как рассказал в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, в 2019 году премия направлена на поощрение именно экспериментальной деятельности в вопросах снижения бедности.

«Достижения лауреатов связаны не с каким-либо глобальным открытием, а с тем, что они развивают метод полевых экспериментов. Это новое направление методологии в экономической науке. Оно позволяет находить в экономиках развивающихся стран наиболее приоритетные направления развития, например инвестиции в здравоохранение и образование. Эксперименты позволяют анализировать долгосрочные последствия этих инвестиций для экономики той или иной страны», — пояснил Александр Абрамов.

Так, Майкл Кремер проводил эксперименты в сфере здравоохранения. Специалист с коллегами изучал влияние стоимости лекарств в бедных странах на успехи в лечении паразитарных инфекций.

«Учёные обнаружили, что 75% родителей давали своим детям эти таблетки, когда лекарства были бесплатными, по сравнению с всего лишь 18%, когда лекарства стоили меньше $1. Впоследствии во многих аналогичных экспериментах были обнаружены похожие «парадоксы»: бедные люди чрезвычайно чувствительны к ценам в отношении инвестиций в профилактическое здравоохранение», — отмечают в Нобелевском комитете.

Аналогичные эксперименты лауреаты проводили в сфере образования в Индии и Кении. В результате исследования экономисты обнаружили, что обеспечение школ учебниками и бесплатное питание не влияют на успеваемость учеников. Так, для повышения уровня образования необходимо улучшать качество преподавания и подбирать индивидуальную методику обучения для каждого ребёнка.

Вопрос снижения бедности является определяющим для решения более приоритетной задачи для мировой экономики — сокращения глобального неравенства. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.

«Продолжительное увеличение неравенства в доходах вызывает не только социальные и политические проблемы, но и экономические. Людям с низким доходом не дают возможности реализовать свой потенциал человеческого капитала, что вредно для экономики в целом. Согласно индексу Всемирного экономического форума, в 2018 году неравенство в доходах возросло или осталось на прежнем уровне в 20 из 29 стран с развитой экономикой, а уровень бедности увеличился в 17 государствах», — отметил Рожанковский.

Русский след

За всю историю Нобелевской премии по экономике её получил только один российский учёный. В 1975 году советский математик и экономист Леонид Канторович был награждён «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

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Ранее, в 1973 году, премию получил Василий Леонтьев «за развитие метода «затраты — выпуск» и за его применение к важным экономическим проблемам». Однако экономист, родившийся в СССР, в то время уже работал в США и выступал как представитель американской школы. До этого, в 1971 году, награды также был удостоен родившийся в Пинске американский экономист Саймон Кузнец. Премия была присуждена «за эмпирически обоснованное толкование экономического роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процесса развития в целом».

Наличие лишь одного представителя России среди лауреатов Нобелевской премии по экономике эксперты объясняют слабостью национальной экономической науки во времена СССР. Во многом это связано с тем, что в советское время отечественная экономическая наука находилась вне мирового сообщества. Вместе с тем премия в основном направлена на представителей рыночной экономики.

«Проблема была в том, что ещё в 1920—1930-х годах в стране была очень хорошая экономическая школа, которая как раз и помогла разработать пятилетние планы. После этого экономическая наука стала обесцениваться и свелась лишь к обоснованию командно-административной модели. Это на долгие годы затормозило развитие российской экономической школы», — пояснил Александр Абрамов.

Выбор лучших

Награда за достижения в экономических науках была утверждена в 1968 году Банком Швеции и получила название «Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля». Первое награждение состоялось в 1969-м. Тогда лауреатами стали норвежский экономист Рагнар Фриш и голландский учёный Ян Тинберген «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».

За всё время своего существования премия присуждалась 51 раз, в общей сложности её получили 84 человека. До 2019 года самым молодым из них был американский экономист Кеннет Джозеф Эрроу. Он стал лауреатом в 1972 году в возрасте 52 лет вместе с английским учёным Джоном Хиксом. Наградой была отмечена работа по теории общего экономического равновесия и теории благосостояния. При этом старейшим обладателем премии стал в 2007 году американский экономист российско-еврейского происхождения Леонид Гурвич «за создание основ теории оптимальных механизмов», которому на тот момент было 90 лет. Тогда вместе с ним лауреатами стали американцы Роджер Брюс Майерсон и Эрик Маскин.

Любопытно, что Эстер Дюфло стала второй женщиной-лауреатом и самым молодым обладателем премии по экономике. До неё в 2009 году награду получила профессор американского Университета Индианы Элинор Остром «за исследования в области экономической организации».

Процесс выбора лауреата традиционно стартует в сентябре, за год до вручения награды. Около 3 тыс. ведущих учёных со всего мира получают форму установленного образца, которая должна быть заполнена и отправлена в Нобелевский комитет до 31 января. После этого отбирают 250—300 предварительных кандидатов, работы которых всю весну изучают и оценивают специально отобранные эксперты. В течение лета комитет составляет отчёт с рекомендациями для Шведской королевской академии наук, и в сентябре документ обсуждают на двух заседаниях экономической секции академии.

Лауреата, выбранного большинством голосов, традиционно объявляют во второй понедельник октября. По правилам Шведской королевской академии наук, имена остальных претендентов на Нобелевскую премию не разглашаются в течение 50 лет. Церемония награждения проходит 10 декабря — в день кончины изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля.

В 2019 году лауреаты получат по 9 млн шведских крон ($915 тыс.). Отметим, что годом ранее сумма составляла порядка $1,02 млн. Тогда лауреатами Нобелевской премии стали экономист Йельского университета Уильям Нордхаус и профессор Школы бизнеса Леонарда Штерна Нью-Йоркского университета Пол Ромер. Свою награду американские специалисты получили за изучение влияния климатических изменений и технологических инноваций на глобальный рост.