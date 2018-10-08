Загадка глобального роста: за что профессора из США получили Нобелевскую премию по экономике

Лауреатами юбилейной 50-й Нобелевской премии по экономике стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Американские экономисты получили награду за изучение влияния климатических изменений и технологических инноваций на глобальный рост. Как отмечают в Шведской королевской академии наук, исследования обоих учёных являются фундаментальными работами, сумевшими изменить направление экономической мысли. В то же время, по мнению некоторых экспертов, присуждение награды в 2018 году может носить и политический характер. Так, вопросы климатических изменений вызывают в мире всё больше споров, особенно после выхода США из Парижского соглашения.

Американскому экономисту Йельского университета Уильяму Нордхаусу 77 лет. Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук присудил ему награду за исследования в области «включения климатических изменений в долгосрочный макроэкономический анализ».

Нордхаус является соавтором другого лауреата Нобелевской премии Пола Самуэльсона в поздних изданиях известного учебника «Экономика: вводный анализ».

С 1977 по 1979 год профессор Уильям Нордхаус был членом Совета экономических консультантов при администрации президента США Джимми Картера, а в 2014-м возглавлял Американскую экономическую ассоциацию.

Полу Ромеру 62 года, он работает в Школе бизнеса Леонарда Штерна Нью-Йоркского университета. Нобелевскую премию экономист получил за исследования в сфере «включения технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ». Экономист является одним из авторов модели Эрроу — Ромера, согласно которой главным фактором экономического роста является технический прогресс в результате обучения работников. Кроме того, профессор с октября 2016 до января 2018 года был главным экономистом Всемирного банка.

«Методологический вклад Пола Ромера и Уильяма Нордхауса предоставляет нам фундаментальные выводы о причинах и следствиях развития технологических инноваций и климатических изменений. Лауреаты этого года не дают однозначных решений, но их выводы значительно приблизили нас к ответу на вопрос, как мы можем добиться постоянного и устойчивого глобального экономического роста», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук.

Решение наградить Ромера и Нордхауса в целом соответствует общим принципам присуждения Нобелевской премии по экономике. Как правило, наградой отмечают именно работы, сумевшие изменить направление экономической мысли, а не приведшие к конкретным ощутимым последствиям. Об этом в разговоре с RT рассказал профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ и Чикагского университета Константин Сонин.

«Если экономист «открывает» что-то прикладное, что можно использовать прямо здесь и сейчас, то он заработает славу и деньги — нет нужды присуждать научные премии за такие приложения. Работы Уильяма Нордхауса и Пола Ромера дали возможность лучше понимать природу экономического роста. Ведь тот факт, что экономики многих стран растут быстро и устойчиво, по 2—3% в год в течение многих десятилетий, до сих пор остаётся загадкой», — отметил Сонин.

Как подчёркивает эксперт, экономический рост отсутствовал большую часть человеческой истории и начался только в XVIII веке. При этом традиционно его драйверами принято считать ежегодное увеличение населения или недостаточное количество капитала в экономике — при том же числе работников можно было бы производить больше, поставив более современное оборудование. Вместе с тем, по словам Сонина, в XX веке наиболее стремительно и устойчиво росли те страны, в которых «станков было уже много», а прирост населения был недостаточным для таких высоких экономических темпов.

«Пол Ромер предложил первые модели того, как инновации и передача технологий обеспечивают рост в самых экономически развитых странах. Уильям Нордхаус разработал первые модели, которые позволяли анализировать взаимовлияние промышленного развития и изменений климата», — добавил Константин Сонин.

Как объяснил в беседе с RT старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук, оба экономиста являются достаточно известными в научных кругах, поэтому присуждение Нобелевской премии можно расценить как знак признания их заслуг. При этом Ромер и Нордхаус вели свои исследования независимо друг от друга, поэтому награду им придётся разделить пополам. Ткачук также отмечает, что, хотя работы обоих профессоров представляют собой в большей степени фундаментальные и теоретические труды, они могут существенно подтолкнуть дальнейшие исследования в этом направлении.

«Заявка против Трампа»

Как объяснил в разговоре с RT научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон, решение Нобелевского комитета можно рассматривать и в качестве явного политического заявления. Эксперт считает неслучайным представленный выбор лауреатов сразу же после публикации доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.

«Этой наградой академия указывает на долгосрочные последствия климатических изменений для экономики и глобального роста. Нордхаус подчёркивает, что изменения климата имеют значительные экономические издержки. Ромер же, в свою очередь, объясняет, как стимулируемые правительством исследования и технологии могут быть использованы для решения вопросов изменение климата и повышения экономического роста», — отмечает Торнтон.

Как следует из отчёта МГЭИК, полная реализация Парижских соглашений и удержание глобального потепления на отметке 1,5 °C становятся всё менее вероятными. Поэтому авторы доклада призывают политиков и практикующих экспертов обратить внимание на соответствующую информацию и уже исходя из неё принимать решения.

«Ограничение потепления 1,5 °C возможно в рамках законов химии и физики, но для этого потребуются беспрецедентные изменения», — приводятся в отчёте слова сопредседателя третьей рабочей группы МГЭИК Джима Скеа.

Марк Торнтон связывает обращение организации с текущей политикой Белого дома в этом направлении. Напомним, в июне 2017 года США вышли из Парижского соглашения по климату. Таким образом, решение Шведской королевской академии наук также можно рассматривать как «заявку против Трампа».

Ошибка в прогнозах

Ещё незадолго до оглашения имён лауреатов Нобелевским комитетом в экспертном сообществе велись активные дискуссии в отношении того, кто мог бы стать потенциальным претендентом. При этом список возможных обладателей премии в этом году был обширен.

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Так, 20 сентября компания Clarivate Analytics (в прошлом — подразделение Thomson Reuters по вопросам науки и интеллектуальной собственности) опубликовала традиционный перечень вероятных кандидатов на получение премии. В список вошли представители Оксфорда, испанского Центра денежно-кредитных и финансовых исследований, американских университетов Дьюка, Пенсильвании и Стэндфорда. Тем не менее имена Уильяма Нордхауса и Пола Ромера в нём не фигурировали.

Аналогичный прогноз ежегодно составляет и Константин Сонин. В начале октября он предположил, что Нобелевской премии могут быть удостоены 11 экономистов. Среди них — представители Массачусетского технологического института, Чикагского, Йельского и Северо-Западного университетов, а также Гарварда. Об этом Сонин написал в LiveJournal, и хотя в 2018 году его ожидания не совпали с решением Нобелевского комитета, ранее он выдвигал кандидатуры Ромера и Нордхауза.

«Пол Ромер был в моих прогнозах в течение многих лет. Каждый год я стараюсь немного обновлять список, хотя оговариваюсь, что реально выбыть из претендентов на премию можно только по двум причинам — получив её или умерев. Ромер на протяжении многих лет находился в неформальном «шорт-листе»: никто не сомневался, что его статьи 1980-х годов изменили наше представление о том, что такое экономический рост», — пояснил Сонин.

При этом Константин Сонин напомнил, что Уильям Нордхаус совместно с Евгением Ясиным и Петром Авеном участвовал в разработке рекомендаций российскому правительству в 1990—1991 годах.

Эхо прошлого века

За всю историю вручения Нобелевской премии по экономике её получил только один российский учёный. В 1975 году советский математик и экономист Леонид Канторович был награждён «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

Ранее, в 1973 году, премию получил Василий Леонтьев «за развитие метода «затраты — выпуск» и за его применение к важным экономическим проблемам». Вместе с тем экономист, родившийся в СССР, в то время уже работал в США и выступал как представитель американской школы. До этого, в 1971 году, награды также был удостоен экономист из США российского происхождения Саймон Кузнец. Премия была присуждена «за эмпирически обоснованное толкование экономического роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процесса развития в целом».

Наличие лишь одного представителя России среди лауреатов Нобелевской премии в данной области Константин Сонин объясняет слабостью национальной экономической науки из-за тяжёлых обстоятельств XX века. Так, если ещё в начале двадцатого столетия в стране работало и училось большое количество выдающихся экономистов, то после революции 1917 года и Гражданской войны ситуация кардинально изменилась.

«Часть учёных была вынуждена эмигрировать — как будущие Нобелевские лауреаты Кузнец и Леонтьев. Другая часть перестала заниматься экономикой, как самый, наверное, известный экономист русского происхождения Евгений Слуцкий, а часть погибла в ходе репрессий, как Кондратьев и Чаянов. То, что премию по экономике получил выдающийся математик Леонид Канторович — признание силы российской математической школы, а не экономической», — отметил Сонин.

Высокий конкурс

Награда за достижения в экономических науках была утверждена только в 1968 году Банком Швеции и получила название «Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля». Первое награждение состоялось в 1969 году. Тогда лауреатами стали норвежский экономист Рагнар Фриш и голландский учёный Ян Тинберген «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».

За всё время своего существования премия была вручена 50 раз, и её лауреатом в общей сложности стал 81 человек. Самым молодым из них был американский экономист Кеннет Джозеф Эрроу. Он получил награду в 1972 году в возрасте 52 лет совместно с английским учёным Джоном Хиксом за работу по теории общего экономического равновесия и теории благосостояния. При этом старейшим обладателем награды стал экономист из США российско-еврейского происхождения Леонид Гурвич «за создание основ теории оптимальных механизмов» в 2007 году в возрасте 90 лет. Тогда вместе с ним лауреатами премии также стали американцы Роджер Брюс Майерсон и Эрик Маскин.

Процесс выбора лауреата традиционно стартует в сентябре, за год до вручения награды. Около трёх тысяч ведущих учёных со всего мира получают форму установленного образца, которая должна быть заполнена и отправлена в Нобелевский комитет до 31 января. После этого отбираются 250—300 предварительных кандидатов, работы которых всю весну изучают и оценивают специально отобранные эксперты. В течение лета составляется отчёт с рекомендациями для Шведской королевской академии наук, и в сентябре он обсуждается на двух заседаниях экономической секции академии.

Лауреата, выбранного большинством голосов, объявляют во второй понедельник октября. По правилам Шведской королевской академии наук, имена остальных претендентов на Нобелевскую премию не разглашаются в течение 50 лет. Церемония награждения проходит 10 декабря — в день кончины изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля.

В 2018 году лауреаты получат по 9 млн шведских крон ($1,02 млн). Отметим, что годом ранее сумма составляла порядка $1,118 млн — тогда лауреатом Нобелевской премии стал американский экономист и бывший советник Барака Обамы Ричард Талер. Свою награду 72-летний профессор Чикагского университета получил за психологический анализ принятия экономических решений. В своих работах он описал, как «черты характера человека влияют на индивидуальные решения и ситуацию на рынке».