Вместо Кима и Трампа: Нобелевскую премию мира присудили гинекологу из Конго и бывшей пленнице ИГ из Ирака

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии мира за 2018 год. Награду «за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооружённых конфликтов» получат конголезский гинеколог Денис Муквеге, кавалер Ордена Почётного легиона, и иракская правозащитница Надя Мурад, бывшая пленница террористической группировки «Исламское государство»*. Решение комитета опровергло прогноз американских СМИ, которые включили в список вероятных лауреатов премии Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Норвежский нобелевский комитет назвал в Осло лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Награду получили Денис Муквеге и Надя Мурад «за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооружённых конфликтов».

Гинеколог и хирург Денис Муквеге из Демократической Республики Конго фигурировал в списке кандидатов на получение премии мира в течение последних десяти лет. Он известен прежде всего как основатель госпиталя Панзи. Учреждение специализируется на оказании медицинской помощи жертвам сексуального насилия, в том числе тем, кто пострадал в ходе вооружённого конфликта в провинции Киву в 2012—2013 годах.

В 2010 году ООН назвало восточные регионы Конго «мировой столицей изнасилований». Из-за того, что местные жители воспринимают насилие по отношению к женщинам как норму, это явление приобрело массовый характер.

Надя Мурад Баси Таха — езидка родом из деревни Кочо на севере Ирака (Иракский Курдистан). В августе 2014 года боевики ИГ расстреляли жителей её деревни, а Надю вместе с другими женщинами забрали в рабство. Спустя три месяца ей удалось убежать.

«Всех девушек насиловали. Они выбирали одну, насиловали её и затем передавали дальше. Я точно не знаю, сколько там было женщин. Наверное, больше пяти тысяч — из всех близлежащих езидских деревень. Все те десять дней, которые мы находились в этой тюрьме, боевики творили ужасные вещи. Сначала они забрали всех женщин постарше. Среди них была и моя мать. Через два дня забрали мальчиков младше шести лет. Их отправили в тренировочный лагерь, чтобы они там учились убивать езидов — своих собственных братьев и отцов», — рассказывала Надя Мурад в интервью RT в апреле 2016 года.

В декабре 2015 года Надя Мурад выступила с докладом перед Советом Безопасности ООН, описав преступления, совершаемые ИГ в отношении езидов. Вскоре после этого правительство Ирака номинировало Мурад на Нобелевскую премию мира. Наде также присудили премию Вацлава Гавела, а в сентябре 2016 года она стала послом доброй воли ООН по защите достоинства переживших торговлю людьми.

Неоднозначная награда

Нобелевская премия мира — наиболее престижная международная награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. В разные годы её получили защитник прав чернокожих в США Мартин Лютер Кинг, католическая монахиня мать Тереза, президент ЮАР Нельсон Мандела, канцлер ФРГ Вилли Брандт, президент СССР Михаил Горбачёв, китайский диссидент Лю Сяобо и президент США Барак Обама.

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Самой молодой посланницей мира стала пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай. В 2014 году, когда девушке было 17 лет, Нобелевский комитет удостоил её награды «за борьбу против притеснений детей и молодёжи и за права детей на образование». В 1979 года премия мира досталась матери Терезе «за деятельность в помощи страдающему человеку». В 2016 году монахиня была причислена католической церковью к лику святых. Американский священник и борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг получил Нобелевскую премию мира в 1964 году за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовому угнетению.

Однако далеко не всегда решения Нобелевского комитета встречают единодушное одобрение со стороны политиков и мировой общественности.

Широкий резонанс вызвало присуждение премии мира в 2012 году Евросоюзу. ЕС получил награду за работу по объединению Европы и превращению её из «континента войны в континент мира». Многим такое решение показалось политизированным и напомнило то, как в 2009 году только что избранному президенту США Бараку Обаме присудили премию «за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». При этом награду Обаме было решено вручить не за прошлые, а за будущие достижения — авансом. В 2015 году секретарь Норвежского нобелевского комитета Гейр Лундестад в своей книге «Секретарь мира» отметил, что присуждение в 2009 году премии мира Бараку Обаме «не оправдало надежд» комитета.

В 2002 году награда досталась Джимми Картеру «за десятилетия работы по поиску мирных решений международных конфликтов, укрепление демократии и прав человека, а также содействие экономическому и социальному развитию». Премия мира была присуждена Картеру вскоре после того, как администрация тогдашнего президента США Джорджа Буша использовала военную силу против Ирака, чтобы принудить Багдад соблюдать резолюции Совета безопасности ООН и отказаться от оружия массового уничтожения.

Напомним, что в 2017 году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия.

Церемония вручения Нобелевских премий ежегодно проводится 10 декабря — в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Торжественные мероприятия начинаются в Осло, а продолжаются в Стокгольме, где вручаются награды по физике, медицине, литературе и химии. Размер премии в денежном выражении в нынешнем году — 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.