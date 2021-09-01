«Осмысление новой реальности»: о чём будут говорить на Восточном экономическом форуме в 2021 году

2—4 сентября во Владивостоке стартует Восточный экономический форум. На полях деловой площадки ожидаются порядка 4 тыс. гостей и делегатов, включая российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов и представителей СМИ. В рамках деловой программы ВЭФ-2021 планируется обсудить пути преодоления экономических и социальных последствий пандемии. Кроме того, в центре внимания будут вопросы инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, восстановления малого и среднего бизнеса, а также цифровизации. RT пообщался с участниками форума и выяснил, чего ещё стоит ожидать от ВЭФ в этом году.

В шестой раз Восточный экономический форум пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Помимо гостей из России, на ВЭФ-2021 ожидаются представители Китая, Японии, Южной Кореи, Франции, США и других стран. Всего, по прогнозам организаторов, на форум приедут около 4 тыс. делегатов.

В этом году количество участников деловой площадки было решено сократить почти вдвое по сравнению с 2019-м. Как объяснил вице-премьер России — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, это необходимо для обеспечения мер безопасности в непростой эпидемической обстановке.

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«У нас сейчас задачи ставить рекорды по численности отсутствуют. У нас задача пригласить самых главных людей, от которых во многом зависит развитие Дальнего Востока», — подчеркнул Трутнев.

В рамках деловой программы ВЭФ планируется провести более 90 мероприятий. Главная тема повестки — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Традиционно форум соберёт ведущих российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов и представителей СМИ и общественных организаций для обсуждения наиболее актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём обращении к гостям и участникам ВЭФ.

«Предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия, направленные на улучшение инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности. И особое внимание, уверен, будет уделено проблемам, связанным с преодолением экономических и социальных последствий пандемии коронавирусной инфекции», — рассказал Путин.

В первую очередь представители бизнеса и власти попытаются определить новые направления развития глобальной экономики после кризиса, а также рассмотрят выявленные пандемией слабые стороны мировой торговли. Об этом в интервью RT рассказал участвующий в форуме программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

«Одна из ключевых задач деловой площадки в текущем году — это осмысление новой реальности, в которую пандемия вовлекла мир. В частности, каким должен быть маршрут России по возобновлению связей с Востоком и Азией. Кроме того, предпринимателям нужно адаптировать методики, которые успешно действовали до пандемии, чтобы привлечь новую аудиторию в условиях пока ещё частично раскрытых границ», — отметил Бордачёв.

Кроме того, особое внимание на полях ВЭФ-2021 планируется уделить повышению привлекательности Дальнего Востока с точки зрения инвестиций. Об этом в беседе с RT рассказал один из традиционных участников форума, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его словам, региональным предпринимателям необходимо активнее говорить с партнёрами о своих инновациях и инструментах, которые позволяют углублять торговые связи.

«Например, мы ожидаем, что на ВЭФ будут озвучены конкретные параметры режима свободной таможенной зоны на Курильских островах. Там планируется полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6% и другие преференции. Считаю, что введение особых налоговых режимов привлечёт иностранных инвесторов, прежде всего, из стран Азии», — подчеркнул Катырин.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет со 2 по 4 сентября

РИА Новости

© Александр Кряжев

В условиях пандемии часть иностранных гостей ВЭФ-2021 примут участие в заседаниях в онлайн-формате. Кроме того, в этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

«На ВЭФ важно представить возможности России и на внешних рынках. Наша страна активно торгует с государствами Дальнего Востока. Одновременно расширяется спектр экспортируемых товаров, идёт развитие инновационного предпринимательства, продвижение инновационных отечественных разработок на иностранные рынки. Не надо думать, что Россия вывозит за рубеж только лес и нефть. Это далеко не так», — добавил Сергей Катырин.

«Обсудить уроки пандемии»

Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание 3 сентября, на котором ожидается выступление Владимира Путина. В режиме видеоконференции также будут присутствовать главы Казахстана и Монголии. Кроме того, ожидаются видеообращения лидеров Китая, Индии, Таиланда и Аргентины. Об этом 31 августа рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В рамках форума также будет обсуждаться тема восстановления малого и среднего бизнеса (МСП). По словам президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, во время пандемии именно небольшие предприятия в значительной степени пострадали от карантинных ограничений и сейчас нуждаются в поддержке.

«Бизнес оказался в сложной ситуации, но смог оперативно оправиться за счёт собственных ресурсов и господдержки. В этот раз на полях активно представлены все 11 дальневосточных регионов. На мой взгляд, это отличная возможность для предпринимателей обсудить уроки пандемии и разработать новые маршруты развития МСП как внутри страны, так и на международных рынках», — подчеркнул Калинин.

Помимо этого, гости ВЭФ затронут вопрос цифровизации российской экономики. Об этом в интервью RT рассказал также участвующий в форуме заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

«Речь идёт не только о Дальневосточном регионе России, но и странах ЕАЭС. Цифровизация сейчас касается практически всех тематик форума — финансы, транспорт, логистика, технологии, наука, инновации. Именно этот аспект сегодня уже стал связующим звеном интересов как инвесторов, так и государств, и публичных институтов», — подчеркнул Саркисян.

Восточный экономический форум впервые состоялся в 2015 году по указу Владимира Путина. Работа на площадке проходит в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

По итогам ВЭФ-2019 подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей. Тогда форум вместил более 100 мероприятий, которые посетили свыше 8,5 тыс. делегатов из 65 государств. В 2020 году ВЭФ было решено отменить в связи со сложной эпидемической ситуацией в России и мире.