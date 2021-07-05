Вирусные траты: Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от пандемии в 2020 году

По оценке Роспотребнадзора, в 2020 году пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике России почти на 1 трлн рублей. Речь идёт только о тратах правительства на поддержку населения и бизнеса, а также оказание медицинской помощи заболевшим. Помимо этого, ведомство учло расходы на лечение людей в стационарах и проведение массовых тестирований. Как отметили в службе, общий экономический ущерб от COVID-19 почти в полтора раза превысил суммарные убытки от других инфекционных болезней. По данным специалистов, суммарные финансовые потери экономики, связанные с COVID-19, составили более 3 трлн рублей. Вместе с тем этот показатель оказался ниже, чем в ряде других государств, а потери не отразились на финансовой стабильности страны. Более того, уже в 2021 году основную часть затрат удастся компенсировать за счёт восстановления экономики, уверены эксперты.

Ущерб экономике России от пандемии коронавируса в 2020 году составил почти 1 трлн рублей. Такие данные содержатся в опубликованном в понедельник, 5 июля, докладе Роспотребнадзора.

«Даже без учёта потерь непроизведённого валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей», — говорится в документе.

Как подчеркнули в ведомстве, этот показатель в 1,4 раза превышает суммарный ущерб от других инфекционных болезней. При этом более точный подсчёт финансовых потерь остаётся затруднительным, поскольку существенная часть бюджетных трат пришлась на меры по поддержке экономики, добавили в службе.

Всего на борьбу с COVID-19 в 2020 году власти направили из бюджета более 705 млрд рублей. Из них около 516 млрд пошли на некоторые прямые выплаты гражданам и предприятиям, а ещё более 189 млрд — на организацию и оказание медицинской помощи заболевшим коронавирусом.

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Помимо этого, более 183 млрд рублей составили затраты на лечение людей в стационарах, а итоговые расходы на проведение тестирований россиян превысили 108,6 млрд рублей, рассказали в Роспотребнадзоре.

Речь здесь идёт только о тратах, направленных на противодействие пандемии и её последствиям. Между тем общий объём связанных с коронавирусом финансовых потерь экономики в 2020 году оказался существенно больше. Об этом в беседе с RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В прошлом году наша экономика сократилась на 3% по сравнению с уровнем 2019-го. Если учесть, что весь объём ВВП у нас составлял около 106 трлн рублей, то сумма общих экономических потерь, соответственно, превысила 3 трлн рублей», — объяснил Остапкович.

Впрочем, по его словам, ситуация не привела к критическим последствиям для экономики. В первую очередь экономист связывает это с низким уровнем государственного долга и значительным объёмом накопленных резервов.

«С точки зрения резервов и госдолга мы сейчас находимся в наилучшем финансовом положении. Такого не было ни в период СССР, ни в период новой России. Поэтому не стоит сильно переживать по поводу этих потерь. Тем более что деньги были потрачены с пользой для людей и компаний», — добавил эксперт.

РИА Новости

© Илья Питалев

Одной из наиболее затратных стала программа льготных кредитов бизнесу под 2% годовых для поддержания занятости. Об этом в беседе с RT рассказала генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Напомним, с 1 июня по 1 ноября 2020 года пострадавшие от пандемии компании и предприниматели могли оформить кредит по сниженной ставке. Полученные деньги бизнес должен был направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

Предоставленный компаниям заём на 85% обеспечен государственными гарантиями. Сам кредит мог быть полностью списан, если работодатели сохранили 90% рабочих мест. В случае сохранения не менее 80% штата государство брало на себя половину займа и процентов по нему. По данным Минэкономразвития, всего в рамках инициативы было заключено более 220 тыс. кредитных соглашений на 430 млрд рублей.

«Всего с апреля прошлого года малый и средний бизнес, по разным оценкам, получил кредитов почти на 4 трлн рублей. Порядка 6—10% от этой суммы — затраты государства на поддержку предприятий. Кроме того, свой вклад внесли и прямые выплаты МРОТ на сотрудника для компаний, сохранивших штат, и, конечно, предоставление денежных средств населению в виде различных пособий», — подчеркнула Ускова.

Разность подходов

Примечательно, что в России экономический ущерб от последствий пандемии оказался значительно ниже, чем в ряде других стран. Так, например, в США властям пришлось направить на борьбу с коронавирусом $3 трлн (около 220 трлн рублей), а в Европе — €3,7 трлн (порядка 322 трлн рублей). Об этом свидетельствуют материалы американского правительства и Еврокомиссии.

Отчасти такое положение дел опрошенные RT эксперты объясняют более высоким объёмом ВВП в США и Европе. В то же время специалисты отмечают и разность подходов в предоставлении мер поддержки.

«В России помощь носила более целевой и адресный характер, поэтому и расходы оказались меньше. Кроме того, определённую роль сыграла и разная стоимость медицинских и фармацевтических услуг в России и за рубежом. В этой связи траты на лечение и вакцинацию людей у нас также были ниже», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По мнению Георгия Остапковича, уже в 2021 году Россия сможет компенсировать основную часть понесённых из-за пандемии потерь. Как полагает эксперт, во многом ситуация будет зависеть от темпов восстановления экономики.

«В 2021 году объём ВВП России может увеличиться на 3—3,5%. Таким образом, уже в этом году экономика не просто отобьёт потери, но и продемонстрирует небольшой рост по сравнению с базовым 2019 годом, а значит, будут отыграны и потери», — заключил экономист.