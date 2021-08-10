«Справедливый подход»: поступления от повышенного НДФЛ для состоятельных россиян достигли 29 млрд рублей

По оценкам Федеральной налоговой службы, за полгода выплаты в бюджет от повышенного НДФЛ на сверхдоходы составили 29 млрд рублей. Одновременно поступление налогов в казну выросло почти на треть и превысило 12,8 трлн рублей. Эксперты объясняют позитивную динамику упрощением финансовой отчётности и ускорением темпов восстановления экономики. Более того, по итогам года специалисты ожидают рост налоговых отчислений со стороны бизнеса на фоне оживления деловой активности.

Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ для состоятельных граждан за первую половину 2021 года составили 29 млрд рублей. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В целом мы по году рассчитываем выйти на 70 млрд рублей», — заявил Егоров.

Повышенная ставка в 15% действует для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Ставка НДФЛ для дохода в размере 5 млн рублей по-прежнему составляет 13%. В свою очередь, налогом в 15% облагается только та часть заработка, которая превышает 5 млн рублей.

При этом повышенный налог не распространяется на доходы от продажи личного имущества, за исключением ценных бумаг, а также на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Для этих доходов налоговая ставка находится на прежнем уровне 13%.

Напомним, закон о повышении НДФЛ был разработан по поручению президента страны Владимира Путина и вступил в силу с 1 января 2021 года. По словам главы государства, вырученные средства должны пойти на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

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«Средства предлагаю «окрасить», как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — заявлял Путин.

Более того, постепенный отказ от плоской шкалы налогообложения может положительно отразиться и на гражданах с низким уровнем дохода. Такое мнение в разговоре с RT выразила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, в долгосрочной перспективе развитие инициативы позволит ослабить налоговую нагрузку на малоимущих граждан.

«Новый подход видится нам справедливым, и он может качественно изменить систему налогообложения. В частности, в будущем мы можем обнулить ставку НДФЛ для граждан, чей доход не превышает размера минимальной оплаты труда (МРОТ). При этом для сотрудников с заработками выше 20 млн рублей в год ставка должна быть выше текущих 15%. Напомню, в некоторых странах богатые платят до 60% налогов со своих доходов. Такая мера может стать одним из инструментов по борьбе с бедностью населения», — отметила Бессараб.

Налоговый импульс





По оценкам ФНС, в первые шесть месяцев 2021 года объёмы налоговых поступлений в бюджет выросли на 29% и составили 12,81 трлн рублей. По сравнению с 2019-м показатель вырос более чем на 15%, или 1,67 трлн рублей.

«Касаясь оценки того, как мы планируем закончить год с поступлениями, то здесь следующая картина. Мы, конечно, исходим из консервативного подхода, но то, что мы уже наблюдаем сегодня, позволяет рассчитывать на поступление 25,5 трлн рублей, что больше, чем в прошлом году, на 4,5 трлн рублей. Соответственно, если у нас не будут изменены экономические показатели, то мы выйдем примерно на такие цифры», — добавил глава службы.

Во многом позитивная статистика объясняется улучшением качества администрирования налогов, отмечают опрошенные RT аналитики. В первую очередь речь идёт о возможности подать бизнесу и гражданам всю отчётность через налоговую службу по принципу «одного окна». Таким образом россияне могут избежать ошибок при подаче налоговых деклараций и сократить время на посещение нескольких ведомств.

«Власти в данном вопросе действуют аккуратно, предоставляют простые и прозрачные способы оплаты для того, чтобы не вызвать отток налогоплательщиков. При этом основной процент граждан предпочитает не скрывать свои доходы, поскольку сейчас с приходом цифровизации в экономику можно отследить большинство транзакций. Поэтому проще заплатить», — пояснил RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

РИА Новости

© Нина Зотина

Как полагают эксперты, рост собираемости налогов отчасти связан и с ускоренным восстановлением российской экономики от последствий СOVID-19. По данным Минэкономразвития, в июне 2021 года ВВП страны достиг допандемийного уровня. По итогам года рост российской экономики должен составить около 4%. Такую оценку ранее озвучил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Сейчас мы наблюдаем увеличение темпов роста ВВП в стране после сокращения всех показателей из-за карантинных ограничений прошлого года. Уже полностью восстановились обрабатывающая и добывающая отрасли, постепенно наращивают обороты общепит и сфера услуг. На этом фоне уровень налоговых поступлений по итогам года может показать хорошие результаты», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

В свою очередь, оперативное оживление деловой активности в стране во многом стало возможным за счёт действия государственных мер по поддержке населения и бизнеса. Об этом в интервью RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, наиболее популярной у предпринимателей в период пандемии стала программа льготных кредитов бизнесу под 2% годовых для выплат зарплат сотрудникам. По данным Минэкономразвития, всего в рамках инициативы было заключено более 220 тыс. кредитных соглашений на 430 млрд рублей.

«Правительственные инициативы помогли компаниям не только по максимуму сохранить рабочие места, но и пополнять оборотные средства, необходимые для качественного развития бизнеса. При этом благодаря тому, что россияне не потеряли работу, потребительский спрос остался на приемлемом уровне, что способствовало росту выручки предприятий. На этом фоне предприниматели продолжат в полном объёме выполнять свои обязательства перед государством по уплате налогов», — заключил эксперт.