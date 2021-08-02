Защита труда: правительство России выделит 8 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить 8 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Как пояснил глава кабмина, заявку на субсидии могут подать предприятия, пострадавшие от ограничительных мер, принятых с целью борьбы с пандемией COVID-19. Полученные средства компании смогут потратить на выплаты зарплат сотрудникам и восстановление производственных мощностей, считают эксперты. По мнению специалистов, действия властей позволят улучшить ситуацию на рынке труда и ускорить оживление деловой активности.

Правительство России выделит ещё 8 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Субсидии в первую очередь предоставляются предприятиям, которые испытывают трудности на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19.

«Многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении. В ряде регионов сохраняются, а в других вводятся новые ограничения для более эффективной работы по борьбе с распространением коронавируса. И чтобы помочь предпринимателям пройти этот непростой период, направим дополнительные средства на их поддержку», — подчеркнул Мишустин.

Как уточнил премьер-министр, чтобы получить деньги, компании должны заполнить заявку на оформление краткосрочного безвозмездного гранта и направить её в налоговую службу. При этом послать заявление предприниматель может через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее детали дополнительных мер по поддержке малого и среднего бизнеса раскрыл министр экономического развития Максим Решетников. В ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства глава ведомства пояснил, что размер прямой финансовой помощи будет рассчитываться исходя из сроков ограничений, из-за которых предприятие временно прекратило свою деятельность. Так, за две недели простоя государство будет начислять половину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. При продлении сроков ограничений объём выплат компаниям будет пропорционально увеличиваться вплоть до одного МРОТ на работника.

«В зависимости от ситуации на местах это могут быть предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса, транспортные компании и (оказывающие. — RT) бытовые услуги», — отметил Решетников.

Субсидии от государства позволят компаниям не только пережить сложное время пандемии COVID-19, но и сохранить производственные мощности на должном уровне. Об этом в интервью RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, именно малый и средний бизнес понесли наиболее серьёзные потери в период локдаунов и нуждаются в поддержке.

«Сейчас даже без существенных ограничений небольшим предприятиям нужно финансирование для обновления основных фондов и перезапуска своей деятельности, так как модернизация способствует росту производства. Таким образом правительство точечно помогает удержаться на плаву фирмам, которые испытывают трудности, чтобы они не обанкротились и не ушли с рынка», — добавил эксперт.

Одновременно финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций позволяет сохранить компании, которые выполняют важные гуманитарно-просветительские задачи, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Как подчеркнул эксперт, в эту группу входят благотворительные и социальные фонды, работа которых не связана с получением прибыли, а направлена на повышение уровня жизни инвалидов, малообеспеченных граждан, многодетных семей, сирот и матерей-одиночек.

«Если государство поддержит такие организации, значит, и граждане, представляющие собой особо уязвимые категории населения, продолжат получать помощь волонтёров», — отметил собеседник RT.

© РИА Новости / Максим Богодвид

Как полагают аналитики, финансовые гранты компаниям также должны ускорить темпы восстановления рынка труда от последствий пандемии. По данным Росстата, вследствие эпидемии COVID-19 с января по август 2020 года доля безработных граждан трудоспособного возраста выросла с 4,7 до 6,4% — максимального уровня за восемь лет. Впрочем, уже в декабре это значение опустилось до 5,9%, а в июне 2021-го составило 4,8%.

«Выделенные средства помогут фирмам и небольшим организациям сохранить персонал и поддержать уровень трудовой занятости. Люди по-прежнему смогут трудиться и получать зарплату, что положительно скажется на потребительском спросе. Новые меры поддержки бизнеса станут позитивным моментом для восстановления экономики страны в этом году», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По данным Минэкономразвития, в июне 2021 года ВВП страны достиг допандемийного уровня. По итогам года рост российской экономики должен составить около 4%. Такую оценку ранее озвучил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как отметил Георгий Остапкович, увеличение темпов роста ВВП может произойти за счёт роста производства товаров и услуг на фоне снижения числа инфицированных COVID-19 в стране.

«Многое будет зависеть от маршрута пандемии. Если удастся одержать победу над вирусом и снять все ограничения, то и предприятия быстро нарастят прибыль. При этом Минфин в случае необходимости может помочь бизнесу дополнительными субсидиями», — заключил эксперт.