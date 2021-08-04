На удалёнке: чем вызван резкий рост выдачи электронной ипотеки в России

Доля ипотечных сделок онлайн в России достигла 50%. За полтора года показатель вырос в пять раз, свидетельствуют данные Росреестра. Такое положение дел эксперты объясняют мерами правительства по цифровизации рынка, а также последствиями пандемии коронавируса. В ближайшее время число выданных в электронном виде жилищных займов продолжит увеличиваться за счёт действия льготных программ кредитования и продвижения таких сервисов банками, не исключают аналитики.

Доля электронных ипотечных кредитов в России составила почти 50%. Об этом в среду, 4 августа, сообщил в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Как отметил глава службы, по отношению к январю 2020 года число совершённых онлайн жилищных сделок выросло в пять раз.

«До конца года мы планируем обеспечить этот показатель на уровне 60%. И хочу подчеркнуть, что это будет уже в три раза превышать показатель национального проекта, установленный на 2021 год», — заявил Скуфинский.

По его словам, на сегодняшний день в России создан единый формат электронного взаимодействия, в котором участвуют большинство кредитных организаций и застройщиков. Более того, с 2022 года россияне получать возможность регистрировать права на недвижимость в удалённом формате через портал госуслуг.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, с начала 2020 года финансовые организации активно внедряют технологии для электронного оформления ипотечных кредитов. Например, у некоторых банков оформить ссуду на квартиру можно с помощью цифровой подписи через экран смартфона.

«Кредиторы имеют инструментарий, позволяющий россиянам самостоятельно сформировать заявку на ипотеку на сайте и получить результат без посещения офиса. Граждане тоже активно используют онлайн сервисы, например, подтверждают доход выпиской из Пенсионного фонда. Многие банки модернизировали свои линейки под цифровые каналы и самостоятельно запрашивают документ с разрешения клиентов», — рассказал RT директор подразделения Диджитал Банка «ДОМ.РФ» Олег Комлик.

Помимо этого, резкий рост выдачи ипотеки в электронном виде аналитики объясняют последствиями пандемии COVID-19. Так, во время карантинных ограничений россияне зачастую не могли приехать непосредственно в офис компании, поэтому проводили сделки с недвижимостью в удалённом формате. Такое мнение в разговоре с RT выразила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«В условиях карантинных мер прошлого года застройщикам и банкам нужно было оперативно перестраиваться, поэтому многие девелоперы перешли в онлайн-продажи, что отчасти позволило избежать серьёзных убытков. Для клиентов такой формат тоже удобен — региональные инвесторы могут купить недвижимость без траты времени и средств на поездку в другой конец страны», — подчеркнула аналитик.

РИА Новости

© Алексей Майшев

По словам экспертов, число электронных жилищных сделок продолжит увеличиваться и после отмены всех ограничительных мер по борьбе с пандемией. В многом позитивной динамике будут способствовать субсдированные программы кредитования. В частности, речь идёт о льготной ипотеке, стартовавшей ещё в апреле 2020-го. Тогда россияне получили возможность оформить жилищный кредит под 6,5% годовых.

Взять заём по сниженной ставке граждане могли при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

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Первоначально инициатива была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021 года. Впрочем, вновь пролонгировать программу ещё на год и изменить её условия предложил Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. По обновлённым правилам, процентная ставка по жилищному кредиту составляет 7% годовых, а максимальный размер займа не должен превышать 3 млн рублей.

Всего с апреля 2020 года по конец июля 2021-го в рамках программы российские банки выдали около 584,8 тыс. льготных кредитов более чем на 1,79 трлн рублей. Об этом свидетельствуют материалы компании «ДОМ.РФ».

«Льготная ипотека увеличила количество клиентов, которые могли позволить себе приобрести жильё. Банки и девелоперы, которые смогли оперативно предложить услуги в новом формате, получили больше клиентов. Если у заёмщика одобрен кредит на льготных условиях, который действует определённое время, то он пойдёт к тому застройщику, кто сможет быстро всё оформить с помощью тех же цифровых инструментов», — отметила Радченко.

Как рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпулин, предоставление жилищных займов онлайн позволяет банкам снижать операционные расходы. На этом фоне многие финансовые организации будут пытаться популяризировать сервис в дальнейшем, считает эксперт.

По мнению главного аналитика ГК «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, такое положение дел приведёт к дополнительному росту числа выданных в электронном виде жилищных кредитов. При этом заёмщику подобная практика поможет сэкономить на выплатах по кредиту.

«Как правило, до момента регистрации сделки банк предусматривает повышенную процентную ставку, поскольку у него есть более высокие риски. Если же оформление ускоряется, то заёмщик платит данный высокий процент в течение меньшего времени. Таким образом цифровизация рынка приносит потребителям экономию и удобство при оформлении недвижимости», — заключил собеседник RT.