Факторы роста: как пандемия и аномальная жара отразились на рынке онлайн-торговли в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России привёл к увеличению объёмов онлайн-продаж. К такому выводу пришли аналитики платёжного сервиса CloudPayments. Россияне стали чаще заказывать в интернете товары первой необходимости и продукты питания. Также заметно вырос спрос на медицинские услуги и приборы. Кроме того, на потребительских предпочтениях сказалась аномальная жара. Так, в начале июля специалисты зафиксировали повышенный интерес к покупке климатической техники, мороженого и прохладительных напитков. С чём ещё связан рост российской онлайн-торговли — в материале RT.

Россияне стали чаще совершать покупки в интернете на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом RT рассказали аналитики платёжного сервиса CloudPayments.

Согласно исследованию компании, с 16 июня по 18 июля 2021 года объём продаж российских онлайн-магазинов увеличился на 16% относительно периода с 16 мая по 17 июня. Сильнее всего вырос спрос на доставку продуктов и товаров первой необходимости. В этой категории продажи подскочили сразу на 54% в денежном выражении, а количество операций — на 81%.

Напомним, с начала лета эпидемическая ситуация в России начала ухудшаться. В конце июня число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 впервые с января превысило 20 тыс., а уже в июле значение поднималось выше 25 тыс.

«В результате введения новых карантинных ограничений люди начали активнее заказывать продукты. При этом для тех, кто заболел и вынужден соблюдать самоизоляцию, покупка продуктов с доставкой на дом стала практически единственным способом получить самое необходимое», — рассказал RT генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По его словам, рост заболеваемости и требования по вакцинации для сотрудников ряда отраслей привели к увеличению спроса на платные медицинские услуги на 23%. Помимо тестирования на коронавирус и вакцинирования в частных клиниках, россияне стали чаще прибегать к помощи телемедицины — консультаций с врачом посредством видеосвязи.

«Кроме того, на 11% вырос спрос в онлайн-магазинах на электронику. В частности, повышенным вниманием покупателей пользовались медицинские приборы для измерения сатурации, давления и других показателей организма. Также возрос интерес к гаджетам, позволяющим контролировать самочувствие, — умным часам и браслетам», — добавил Спиридонов.

Отчасти увеличение объёмов интернет-торговли эксперт связывает и с аномальной жарой. Так, по данным CloudPayments, с 19 по 28 июня спрос в онлайн-магазинах на бытовую технику вырос на 38% по сравнению с предыдущими десятью днями.

Похожая тенденция наблюдается во всём секторе розничных продаж. Так, по данным аналитического ресурса «Чек Индекс», за первые десять дней июля магазины продали вентиляторов на 72% больше, чем за тот же период 2020 года. В свою очередь, количество покупок кондиционеров увеличилось на 21%.

«Продажи климатической техники стимулирует как жаркая погода, так и возврат офисных сотрудников на удалённый режим работы. За первые десять дней июля также наблюдается рост спроса на мороженое и прохладительные напитки», — рассказали RT в пресс-службе «Чек Индекс».

Согласно оценке CloudPayments, в жаркие дни июня заметно увеличилась и сумма платежей за услуги такси — на 15%, а в июле этот показатель вырос на 19%. Между тем в конце лета — начале осени на рынке онлайн-торговли будет расти спрос на другие категории товаров и услуг, полагает Дмитрий Спиридонов.

«В случае стабилизации эпидемической обстановки на продажи будет наиболее сильно влиять начало учебного года и возвращение большинства граждан из отпусков. Поэтому мы прогнозируем рост спроса на одежду и обувь, косметику и парфюмерию в интернет-магазинах, а также на онлайн-образование», — отметил эксперт.

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Помимо временных факторов, наблюдаемый рост интернет-продаж связан с преимуществами такого вида торговли для потребителей и самих продавцов. Об этом RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«В первую очередь покупки онлайн — это удобство для многих потребителей: отпадает необходимость выходить из дома и идти по магазинам. Да и доставка сейчас становится всё более быстрой. За счёт строительства распределительных центров отправка товаров сокращается с нескольких суток до нескольких часов, а в случае с продуктами — до получаса», — пояснил эксперт.

Кроме того, интернет-коммерция позволяет ритейлерам снизить свои расходы на аренду помещений и персонал, отметил аналитик. За счёт этого магазины могут предоставить покупателям дополнительные скидки.

«В ближайшие пять лет рост онлайн-торговли в России может составлять по 20% ежегодно. На горизонте нескольких лет доля онлайн-ритейла может достичь четверти общего объёма розничной торговли. Этому будет способствовать развитие сетей распределительных логистических центров, сокращение времени доставки и открытие новых пунктов выдачи товаров», — заключил Коган.