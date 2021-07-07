«Температура будет повышаться с каждым днём»: синоптики рассказали о возвращении жары в Москву

В Москве и ряде регионов России на текущей неделе вновь установится жаркая погода. По словам синоптиков, температура в столице будет постепенно расти, в пятницу и субботу она приблизится к отметке +31…+33 °С. Жаркую погоду сделает более комфортной свежий восточный ветер, который, однако, начиная с четверга станет постепенно ослабевать.

В Москву на текущей неделе вновь придёт жара. Как сообщила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, погоду в столичном регионе и в центре Европейской России будет определять мощный антициклон северного происхождения, в котором циркулирует не очень жаркий и довольно сухой воздух.

«Температура воздуха за счёт солнечного прогрева будет повышаться практически с каждым днём. В предстоящие сутки минимальная температура ещё позволит отдыхать в ночное время. Дневная температура +26…+28 °С, по области от +24 до +29 °С», — рассказала она.

Жаркую погоду, по словам синоптика, сделает более комфортной свежий восточный ветер: его порывы будут достигать 10 м/с. Он удержится до середины недели, а начиная с четверга сменится на северный и станет постепенно ослабевать.

«Ночи станут более тёплыми, в Москве уже минимальная температура будет выше +20 °С, дневная температура в четверг — +29…+31 °С, в пятницу и субботу приблизится к отметке +31…+33 °С. Не исключено, что именно в выходные дни температура воздуха... может быть, и перекроет прежний абсолютный максимум, который для 10-го числа составлял 33,4 °С и наблюдался в 1996 году», — рассказала Позднякова.

О предстоящем потеплении в ряде российских регионов сообщил и заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В районе Архангельска — область высокого давления, которое оказывает влияние на Петербург и по северу от московской зоны, а по югам у нас циклоны. Поэтому у нас температура максимальная дневная в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — +25...+29 °С, а в Москве — +20...+21 °С. То же самое было в прошлый раз, когда была жара. Сначала в Санкт-Петербурге было жарко, потом у нас», — рассказал он.

По словам синоптика, сейчас в районе Астрахани и Волгограда установилась жаркая погода с температурой +37...+38 °С, на юге Урала — тоже +40 °С. Прохлада будет понемногу уходить и из Москвы. Практически до 10 июля, по мнению специалиста, будет расти давление.

«Максимальное давление будет в четверг — 758 мм рт. ст. Температуры ночные +12...+14 °С к субботе повысятся до +17...+22 °С. Дневная температура в среду — +25...+30 °С, в четверг — +27...+32 °С, в пятницу — +29...+34 °С, в субботу — +29...+34 °С», — заключил Цыганков.

Между тем руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что аномально жаркая погода установится и на территории северо-западных субъектов: Псковской, Новгородской областей, в районе Валдая, на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, на юго-западе Вологодской области.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Не стоит ожидать осадков и в ряде субъектов Центрального федерального округа, таких как Московская, Тверская, Смоленская, Ярославская, Ивановская и Костромская области. Температура при этом будет постепенно повышаться.

«И только самый юг у нас будет с осадками, хотя они будут уже утихать. В Крыму ещё будут также очень сильные осадки, Черноморское побережье, Приазовье, республики Северного Кавказа — здесь как раз противоположная картина, здесь дожди с градом, с порывистым ветром, штормовая погода на Черноморском побережье Краснодарского края, в районе курортов Крыма», — уточнил он.

В шести муниципалитетах Краснодарского края (Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик) в связи с непогодой уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

По информации властей Кубани, до 8 июля по краю действует штормовое предупреждение. По данным оперштаба, оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населённых пунктах. Проведена эвакуация 136 человек. Кроме того, участок федеральной трассы М4 около станицы Саратовской и Горячего Ключа перекрыли из-за обильных осадков.

РИА Новости

© Игорь Онучин

В других регионах сохраняется опасность паводков. Власти Хабаровска в понедельник сообщили, что начали разворачивать пункты временного размещения из-за подхода амурского паводка. К прохождению паводка также готовятся в Комсомольске-на-Амуре — там будут укреплять гидрозащитные сооружения.

Из-за дождей оказались подтоплены три городских округа в Свердловской области. Главным управлением МЧС по региону был развёрнут оперативный штаб, с жителями муниципалитетов работают психологи, передаёт ТАСС.

Кроме того, в ряде регионов, по данным МЧС, наблюдается сложная обстановка с природными пожарами. По информации ведомства, на территории РФ действуют более 350 очагов возгораний. Самая напряжённая ситуация наблюдается в Якутии.