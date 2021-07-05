В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Так, Гидрометцентр прогнозирует в регионе прохладное начало недели с облачностью, грозой и ливнями.
В Краснодаре воздух днём прогреется до +28 °С, ночью +18...+20 °С. Порывы ветра могут достигать 12—14 м/c. В некоторых районах ветер может усиливаться до 22 м/с.
На черноморском побережье температура днём составит +24...+29 °С, ночью до +19 °С.
В Сочи на 5 июля действует экстренное предупреждение: сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20—22 м/c.
Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе.