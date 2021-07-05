В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае штормовое предупреждение будет действовать 5 и 6 июля.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, Гидрометцентр прогнозирует в регионе прохладное начало недели с облачностью, грозой и ливнями.

В Краснодаре воздух днём прогреется до +28 °С, ночью +18...+20 °С. Порывы ветра могут достигать 12—14 м/c. В некоторых районах ветер может усиливаться до 22 м/с.

На черноморском побережье температура днём составит +24...+29 °С, ночью до +19 °С.

В Сочи на 5 июля действует экстренное предупреждение: сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20—22 м/c.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе.