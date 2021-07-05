Почти все реки Сочи вышли из берегов из-за непогоды

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Практически все реки, которые протекают через Сочи, вышли из берегов из-за сложных погодных условий, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Почти все реки Сочи вышли из берегов из-за непогоды
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», сообщает ТАСС.

«Сегодня мы видим, что из берегов вышли не какие-то реки, а вышли практически все реки, которые в Сочи протекают. Это и Адлерский, и Хостинский районы. Реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота, Псоу, Мзымта. Все реки вышли из берегов», — сказал Кондратьев.

Власти Сочи ранее обратились к местным жителям с рекомендацией подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации, если в Адлерском и Хостинском районах реки выйдут из берегов.

В связи с подтоплениями Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и в Крыму.

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