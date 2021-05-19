Цифровые чтения: за время пандемии коронавируса россияне стали почти втрое чаще покупать книги в интернете

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России продажи бумажной литературы в интернете выросли в 2,8 раза. При этом спрос на электронные и аудиокниги по итогам 2020 года увеличился на треть. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT онлайн-площадок. Заметный рост показателей эксперты объясняют временным введением карантинных мер и переходом многих россиян на удалённую работу. При этом расширение онлайн-сегмента существенно поддержало авторов и издательства в период действия ограничений, отмечают специалисты. Более того, согласно прогнозу аналитиков, в ближайшие несколько лет доля электронных и аудиокниг на российском рынке литературы может вырасти более чем в два раза.

За время пандемии коронавируса участники российского рынка интернет-торговли зафиксировали резкий рост спроса на книги. Например, с апреля 2020 года по март 2021-го продажи литературы в онлайн-магазине Wildberries выросли почти в 2,8 раза (на 176%). Об этом RT рассказали в пресс-службе компании.

Примечательно, что пик покупок пришёлся на декабрь — в последний месяц 2020-го россияне приобрели в сети на 66% больше книг, чем в среднем за год.

«Многие покупатели по-прежнему разделяют мнение, что «книга — лучший подарок», и покупают их в качестве презентов для знакомых, друзей и близких. Чаще всего читатели приобретают бумажные издания по психологии и саморазвитию, детскую развивающую литературу и художественные произведения», — добавили в онлайн-магазине.

Заметное увеличение объёмов продаж книг в интернете за последний год отчасти связано с временным введением карантинных ограничений в России. Помимо этого определённую роль сыграл переход многих россиян на удалённую занятость. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«У людей появилось больше свободного времени, которое они обычно тратили на дорогу до работы и обратно. Это и побудило граждан в принципе больше читать. Кроме того, рост продаж именно бумажных изданий можно объяснить тем, что россияне стали чаще читать дома, а не по пути в офис, когда носить с собой и изучать реальную книгу не так удобно», — подчеркнул эксперт.

Также одной из причин высокого спроса на литературу в интернете стал общий рост российского рынка онлайн-торговли, заявил эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Традиционная до пандемии модель потребления, при которой 70% покупок совершалось в реальных магазинах, а 30% приходилось на продажи через интернет-площадки, поменялась на противоположную. Таким образом, в среднем почти две трети товаров люди приобретали в онлайн-магазинах», — отметил собеседник RT.

Помимо покупки бумажных изданий в онлайн-магазинах россияне также стали чаще приобретать электронные и аудиокниги. По словам генерального директора группы компаний «ЛитРес» Сергея Анурьева, сегмент цифровой литературы стал «подушкой безопасности» для издательств и авторов во время пандемии, а уровень продаж в 2020 году увеличился на 31%.

«Даже после отмены большинства карантинных ограничений спрос продолжает устойчиво расти. Во время январских праздников продажи электронных и аудиокниг увеличились на 41% по сравнению с предновогодним периодом (22—31 декабря 2020 года). В майские праздники мы зафиксировали высокий интерес к аудиокнигам: их продажи увеличились на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го», — рассказал Анурьев в разговоре с RT.

По его словам, россияне постепенно привыкают к цифровым форматам чтения. Согласно оценке «ЛитРес», за год продажи электронных изданий составили 69% от общего количества проданной на сервисе литературы. При этом выручка от продаж аудиокниг за время пандемии выросла на 47%.

«Если говорить о росте рынка цифровой литературы, то стоит отметить, что бумажные книги остаются относительно дорогим источником развлечений. Средняя стоимость варьируется от 500 до 1 тыс. рублей за штуку, а на прочтение книги в 400 страниц уходит от семи до десяти часов. В итоге получается, час чтения стоит порядка 88 рублей. В сравнении с походами в кинотеатры — это, конечно, более дешёвый вариант проведения досуга, но существенно дороже просмотра ТВ и онлайн-кинотеатров», — отметил Денис Буйволов.

РИА Новости

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По подсчётам специалистов «ЛитРес», за первые четыре месяца 2021 года суммарная выручка от продажи цифровых книг увеличилась почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом, как полагают аналитики, по итогам всего текущего года рынок цифровых книг вырастет более чем на 25%.

Как предположила в беседе с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, до 2030 года доля электронных и аудиоизданий на книжном рынке России может увеличиться более чем вдвое — с текущих 10% до 20—25%. На этом фоне торговля литературой в интернете продолжит уверенно расти, считает эксперт.

«Бурное развитие рынка электронной коммерции, в том числе книжного сегмента, объективно будет снижать популярность традиционных магазинов. В то же время говорить о том, что реальных книжных не останется вовсе, пока рано. Крупные сети достаточно успешно пережили пандемию. Вероятно, это связано с тем, что они рассчитаны на ту целевую аудиторию, которая больше ценит книги в традиционном бумажном формате», — заключила Мильчакова.