Снижение зависимости: как рекордный рост биржевых цен на бензин может отразиться на стоимости горючего в рознице

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 обновили исторические максимумы. На торгах 14 июля показатели впервые за всё время наблюдений поднимались выше 56 тыс. и 59 тыс. рублей за тонну соответственно. Наблюдаемую динамику эксперты объясняют подорожанием нефти, а также высоким спросом на топливо в России и мире. Впрочем, резкое повышение оптовой стоимости горючего в последние месяцы не привело к серьёзному росту цен на АЗС. В первую очередь аналитики связывают это с эффектом от мер правительства. Так, за счёт демпферного механизма нефтяные компании получают дополнительные выплаты из бюджета, что позволяет им не повышать цены на автозаправках. Более того, в случае необходимости власти могут временно ограничить экспорт топлива за рубеж, чтобы в полном объёме обеспечить внутренний рынок.

В среду, 14 июля, стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла до 56,18 тыс. рублей за тонну. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений (с 2018 года). В свою очередь, цена АИ-95 на торговой площадке также обновила исторический максимум и достигла 59,23 тыс. рублей за тонну.

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С начала лета биржевые котировки бензина выросли на 3—4%. Одной из причин наблюдаемой динамики стало заметное подорожание нефти и нефтепродуктов в мире, считает старший консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов. Так, за последние полтора месяца стоимость сырья эталонной марки Brent на международном рынке прибавила 9% и сейчас колеблется вблизи отметки $75—76 за баррель.

«За это же время европейские котировки автомобильного бензина и дизельного топлива подросли на 7%. На этом фоне российские производители стремятся минимизировать убытки и повышают внутренние цены вслед за внешними», — пояснил Евгений Тыртов в беседе с RT.

Впрочем, основным фактором подорожания бензина на бирже стал высокий спрос на горючее в летний период. Таким мнением c RT поделился эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Всплеск автомобильного туризма, наблюдаемый сейчас в России, фиксируется и во многих других странах. В результате мы видим и резкий рост цен на бензин за рубежом», — объяснил Гринштейн.

Между тем рекордное повышение оптовых цен на бирже ограниченно сказывается на стоимости бензина в рознице. Согласно последним оценкам Росстата, с начала лета горючее АИ-92 на российских автозаправках подорожало в среднем лишь на 0,6% — до 45,4 рубля за литр. В то же время литр АИ-95 вырос в цене только на 0,7% — до 49,11 рубля.

Отметим, что на бирже бензин в основном покупают независимые компании, на долю которых приходится 35—40% всех поставок горючего на розничный рынок. При этом основная часть топлива продаётся в собственных сетях АЗС крупных нефтяных компаний.

«Хотя в предыдущие годы резкое повышение биржевой стоимости бензина приводило и к достаточно серьёзному росту розничных цен, сейчас подорожание горючего на АЗС удаётся сдерживать благодаря принятым мерам правительства. Речь идёт, например, об изменении параметров демпферного механизма», — подчеркнул Гринштейн.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Напомним, после резкого удорожания горючего в 2018 году правительство России договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. Впрочем, поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости для предприятий было невыгодно. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты за рубежом.

В этих условиях 1 января 2019 года власти запустили демпфирующий механизм. Согласно ему, государство стало возмещать нефтяным компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Это позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

За счёт действия демпфера с 2019 по 2020 годы темпы подорожания бензина на российских автозаправках замедлились в несколько раз. При этом с 1 мая 2021-го власти внесли дополнительные корректировки в формулу механизма для сдерживания цен на АЗС. В результате копании теперь могут претендовать на больший объём компенсаций из бюджета.

Кроме того, в качестве одной из мер борьбы с ростом цен на бензин в конце апреля Министерство энергетики предложило на три месяца запретить российским компаниям поставлять горючее за рубеж. Соответствующие ограничения могут быть введены в случае необходимости и позволят избежать образования дефицита на внутреннем рынке топлива. Об этом ранее в интервью RT рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«Это мера на крайний случай. Просто так ей пользоваться никто не будет, но, если понадобится, она позволит перенаправить дополнительные объёмы горючего на внутренний рынок», — объяснил Сорокин.

По его словам, основная задача властей — обеспечить темп роста цен на заправках не выше инфляции. На этом фоне опрошенные RT специалисты не ожидают резких скачков стоимости бензина на АЗС.

Согласно оценке Антона Гринштейна, к концу лета средние розничные цены на АИ-92 и АИ-95 могут вырасти до 45,95 и 50,95 рубля за литр соответственно. В свою очередь, по итогам 2021 года эксперт прогнозирует рост показателей до 46,8 и 52 рублей.