Первый шаг к ЕС: 70 лет назад было создано Европейское объединение угля и стали

70 лет назад в Париже был подписан договор о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Первоначально в альянс вошли Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Соглашение стало первым шагом на пути к экономической интеграции стран региона и одной из основ для образования в дальнейшем Евросоюза. Формирование общего для шести европейских стран рынка угля и стали помогло значительно ускорить послевоенное восстановление и развитие государств. Со временем стороны начали образовывать новые сообщества, однако расширение числа участников объединений осложнило дальнейшую интеграцию.

Спустя шесть лет после окончания Второй мировой войны Европа всё ещё пыталась оправиться от последствий глобального конфликта. Финансовая помощь европейским странам со стороны США почти на $13 млрд в рамках плана Маршалла постепенно подходила к концу. В этих условиях государства региона решили объединить усилия для пресечения новых войн и поддержания высоких темпов восстановления и развития экономик. Так 70 лет назад — 18 апреля 1951 года — был подписан договор о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).

Участниками соглашения стали шесть государств: Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. К созданию ЕОУС страны подтолкнула представленная 9 мая 1950 года декларация французского министра иностранных дел Роберта Шумана.

Согласно документу, налаживание совместного производства угля и стали должно было стать первым шагом к европейской интеграции. Итогом этого процесса объединения Шуман видел создание европейской Федерации.

«Создание совместного производства угля и стали сразу же заложит основы общего экономического развития как первого этапа европейской Федерации и изменит судьбу регионов, ранее обречённых на производство оружия, постоянной жертвой которого сами же они и становились», — заявлял Шуман в 1950 году.

По мнению политика, только интеграция могла спасти Европу от нового военного конфликта. Одновременно сотрудничество в рамках ЕОУС должно было стимулировать развитие промышленности во всех странах — участницах и способствовать их экономическому выравниванию.

AFP

© STAFF / INTERCONTINENTALE

Сталелитейная промышленность, как и металлургия в целом, были драйверами экономики Европы тех лет. Об этом RT рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«В свою очередь, уголь в то время был основным видом топлива и важным элементом металлургического процесса. Речь шла о том, чтобы придать рынку регулируемый характер, избежать ненужной конкуренции и максимально аккумулировать потенциал крупнейших стран Европы того периода», — добавил эксперт.

Так, даже в 1962 году производство стали и связанные с этим сектора экономики обеспечивали 38,8% ВВП стран ЕОУС. При этом на уголь приходилось почти 50% всего потребления энергоресурсов участников объединения. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В целях формирования общеевропейского рынка угля и стали страны — участницы ЕОУС устранили торговые барьеры и предоставили взаимный доступ к месторождениям угля и железной руды, а также производственным мощностям. Для этого в рамках организации были созданы Высший руководящий орган, Совет министров, Общая Ассамблея и Суд.

«В результате к 1958 году торговля сталью между шестью странами увеличилась на 151% по сравнению с 1950 годом; торговля углём увеличилась на 21%, железной рудой — на 25%», — отмечал в 2002 году председатель Европарламента Пэт Кокс.

Новые сообщества

Первоначальные успехи европейской интеграции подтолкнули шесть членов ЕОУС к подписанию в 1957 году в Риме ещё двух договоров: о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).

Если целью Евратома было налаживание сотрудничества шести государств в области мирного использования атомной энергии, то у ЕЭС были гораздо более амбициозные задачи. Об этом RT рассказал научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

«Договор о ЕЭС ставил целью создание в рамках «шестёрки» таможенного союза с последующим переходом к общему рынку. На первом этапе участники ЕЭС планировали отменить таможенные пошлины и количественные ограничения в торговле промышленными товарами, создать общий таможенный тариф, ввести общую аграрную и торговую политику. На втором этапе предполагалось обеспечить четыре свободы — движения товаров, физических лиц, услуг и капиталов», — пояснил эксперт.

В результате подписания римских договорённостей шесть государств стали участниками трёх организаций одновременно. За соглашениями закрепилось название Европейские сообщества.

«Органы управления ЕЭС и Евратома повторяли уже известную по ЕОУС структуру. В ней, к слову, была попытка учесть наднациональный интерес — это Высший руководящий орган и Суд, интересы стран — участниц — это Совет министров, а также интерес европейских граждан — Общая Ассамблея», — объяснил Шеин.

8 апреля 1965 года в Брюсселе был подписан договор, учреждающий единый Совет и единую Комиссию европейских сообществ. Соглашение вступило в силу в 1967 году.

Тормозной путь

Участие в Европейских сообществах придавало импульс для быстрого экономического развития. Так, с 1962 по 1967 годы темпы роста ВВП шести членов ЕОУС ежегодно составляли 4,4%, а с 1967 по 1973 годы — 5,1%.

Тем не менее, в 1970-e годы интеграционные процессы в европейских сообществах замедлились. Как отметил Сергей Шеин, начался период «европессимизма». По словам эксперта, государства стали вести протекционистскую политику и нарушать Римские соглашения. К этому их подтолкнули внешние экономические проблемы.

Также по теме Финансовая перестройка: как Бреттон-Вудская валютная система изменила мировую экономику 75 лет назад страны антигитлеровской коалиции утвердили создание Бреттон-Вудской валютной системы. Доллар США был твёрдо привязан к...

«В августе 1971 года произошёл крах Бреттон-Вудской валютной системы, основанной на золото-долларовом стандарте. После этого курс той или иной валюты стал определяться на основе рыночной конъюнктуры. Кроме этого, в 1973 году на фоне очередной арабо-израильской войны случился первый нефтяной кризис», — напомнил эксперт.

Трансформация мировой финансовой системы и резкий рост цен на нефть, ставшей к тому времени основным топливом, привели к резкому замедлению деловой активности в странах Европейских сообществ. Среднегодовые темпы роста экономики в 1973—1986 опустились до 2%.

По данным Всемирного банка, в 1975 году кризис привёл к падению ВВП Германии на 0,9%, Франции — на 1%, Бельгии — на 2%, Италии — на 2,1%, а Люксембурга — на 6,6%. В свою очередь, Нидерланды продемонстрировали околонулевые темпы роста.

Впрочем, одновременно с этим происходило расширение ЕОУС, ЕЭС и Евратома. В 1973 году к шести странам Европейского сообщества присоединились ещё три государства: Великобритания, Ирландия и Дания. Любопытно, что до этого Великобритания дважды неудачно подавала заявки на вступление, отметил Сергей Шеин.

«Против участия Британии в объединении изначально был Шарль Де Голль, который воспринимал её как троянского коня США», — добавил эксперт.

В 1980-х годах страны Европы продолжали присоединяться к Европейскому сообществу. Несмотря на временные затруднения, европейская интеграция оставалась привлекательной с экономической точки зрения, полагает Владимир Оленченко.

«Сами шесть стран постепенно стали стремиться к привлечению других государств в Европейское сообщество. Например, Германия начала формироваться как экспортно-ориентированная экономика. Ей были нужны рынки», — объяснил специалист.

По мнению эксперта, именно по этой причине в 1981 году к ЕЭС и ЕОУС присоединилась Греция, а в 1986-м — Испания и Португалия.

«Эти страны, конечно в развитии отставали, но представляли интерес как ёмкий рынок сбыта. В свою очередь, у них был интерес включиться в общую интеграцию и повысить свой уровень», — добавил эксперт.

В едином союзе

Параллельно с присоединением новых стран к участию в Европейских сообществах, в объединении начала формироваться единая денежная система. Так, ещё в 1971 году появился механизм «валютной змеи». Согласно ему, члены сообществ привязывали свои валюты друг к другу и допускали колебания их курсов в заранее заданных границах.

На этой основе в 1979 году появилась Европейская валютная система и расчётная единица экю. Как рассказал Владимир Оленченко, страны Европы постепенно совершенствовали валютную систему, что позволило к 1999 году создать единую европейскую валюту — евро.

В 1986 году страны — участницы Европейских сообществ подписали Единый Европейский Акт, который вступил в силу с 1987-го. Государства приняли решение вернуться к выполнению целей ЕЭС и сформировать единое европейское пространство со свободой движения людей, капиталов, товаров и услуг.

Спустя шесть лет, в 1993 году, вступил в силу Маастрихтский договор, учредивший новое политическое и экономическое образование на базе Европейских сообществ. Так был сформирован Европейский союз.

В результате на территории Европы появился общий рынок. Для этого европейские власти приняли более 200 законов в области налоговой политики, регулирования бизнеса и других сфер.

Reuters

© Francois Lenoir/File

В свою очередь, ЕОУС прекратило своё существование в 2002 году в связи с истечением срока действия Парижского договора. По словам Владимира Оленченко, страны ЕС не стали продлевать договор в связи с потерей угольной и сталелитейной промышленностью своей былой значимости.

Так, по данным Евростата, доля производства стали и смежных отраслей в экономике ЕС уже к 2000 году опустилась до 21,9%. В свою очередь, в 1999 году уголь занимал лишь 10,9% всего потребления энергоресурсов в ЕС.

Хрупкий баланс

Как полагают эксперты, одним из главных вызовов для Евросоюза стало стратегическое решение о расширении ЕС на восток. Так, в 2004 году в объединение приняли восемь государств Восточной Европы, в 2007 году — ещё два.

«Под это решение необходимы были ресурсы, и тогда был принят план, который предполагал выделение денег на адаптацию этих стран, большинство из которых ранее входили в соцсодружество», — отметил Владимир Оленченко.

По словам специалиста, новые члены ЕС до сих пор продолжают требовать финансовых вливаний. При этом основными странами — донорами остаются Германия и Франция. По последним данным Евростата, в 2019 году на обе страны соответственно приходилось 24,7% и 17,4% ВВП ЕС.

«Таким образом, Германия с Францией устраивают своего рода благотворительность. При этом те же Польша и страны Прибалтики выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», отказ от которого означает потерю сырья для промышленности Германии», — рассказал Оленченко.

По его словам, в случае отказа от проекта «Северный поток — 2», Германия будет вынуждена покупать СПГ из США через распределительные терминалы в Польше. В этом случае газ для промышленных предприятий будет на 30—35% дороже, что приведёт к увеличению стоимости конечной продукции, подчеркнул эксперт.

«Соответственно, промышленность Германии не сможет конкурировать на мировом рынке и продавать свои товары. Тут получается абсурд — немецкая казна недополучает доходы, но при этом вынуждена давать новые дотации. А Польша и Прибалтика просят эти дотации, и настаивают на их увеличении. В целом, если до расширения ЕС был компактным и управляемым, то сейчас это уже не совсем так», — подчеркнул экономист.

Увеличение количества игроков в ЕС привело к затруднению при принятии стратегических решений, считает Сергей Шеин. Более того, по мнению эксперта, непонимание путей развития наблюдается и в «ядре» Евросоюза.

«С середины 2000-х годов ЕС столкнулся с чередой связанных и взаимно усиливающих друг друга кризисов. Попытка превратить Европейский союз в подобие федерации провалилась вместе с результатами референдумов о Конституции Европейского союза во Франции и Нидерландах», — добавил экономист.

Отметим, что противоречия в объединении уже привели к выходу Великобритании из ЕС. Так, страна проголосовала за брексит в 2016 году, а 31 января 2020 года окончательно вышла из Европейского союза.

Reuters

© Peter Nicholls

«С момента своего присоединения к Европейским сообществам в 1973 году Великобритания всегда выбирала особый путь. Соединённое королевство не участвовало во многих интеграционных инициативах. Например, страна не приняла евро и имела собственное представление о европейской интеграции, выступая против её углубления», — отметил Сергей Шеин.

Помимо этого, как подчеркнул эксперт, в настоящий момент ситуацию в ЕС усугубляет кризис политического лидерства.

«Всё чаще возникают алармистские настроения относительно «конца ЕС». На мой взгляд, они несколько преувеличены. Между тем отсутствие солидарности, идейный вакуум и кризис лидерства превращают вызовы экономического, миграционного, эпидемиологического плана для Европейского союза в полноценные кризисы и затрудняют процесс выхода из них», — заключил Шеин.