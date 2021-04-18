Первый шаг к ЕС: 70 лет назад было создано Европейское объединение угля и стали
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Спустя шесть лет после окончания Второй мировой войны Европа всё ещё пыталась оправиться от последствий глобального конфликта. Финансовая помощь европейским странам со стороны США почти на $13 млрд в рамках плана Маршалла постепенно подходила к концу. В этих условиях государства региона решили объединить усилия для пресечения новых войн и поддержания высоких темпов восстановления и развития экономик. Так 70 лет назад — 18 апреля 1951 года — был подписан договор о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).
Участниками соглашения стали шесть государств: Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. К созданию ЕОУС страны подтолкнула представленная 9 мая 1950 года декларация французского министра иностранных дел Роберта Шумана.
Согласно документу, налаживание совместного производства угля и стали должно было стать первым шагом к европейской интеграции. Итогом этого процесса объединения Шуман видел создание европейской Федерации.
«Создание совместного производства угля и стали сразу же заложит основы общего экономического развития как первого этапа европейской Федерации и изменит судьбу регионов, ранее обречённых на производство оружия, постоянной жертвой которого сами же они и становились», — заявлял Шуман в 1950 году.
По мнению политика, только интеграция могла спасти Европу от нового военного конфликта. Одновременно сотрудничество в рамках ЕОУС должно было стимулировать развитие промышленности во всех странах — участницах и способствовать их экономическому выравниванию.
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Сталелитейная промышленность, как и металлургия в целом, были драйверами экономики Европы тех лет. Об этом RT рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«В свою очередь, уголь в то время был основным видом топлива и важным элементом металлургического процесса. Речь шла о том, чтобы придать рынку регулируемый характер, избежать ненужной конкуренции и максимально аккумулировать потенциал крупнейших стран Европы того периода», — добавил эксперт.
Так, даже в 1962 году производство стали и связанные с этим сектора экономики обеспечивали 38,8% ВВП стран ЕОУС. При этом на уголь приходилось почти 50% всего потребления энергоресурсов участников объединения. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
В целях формирования общеевропейского рынка угля и стали страны — участницы ЕОУС устранили торговые барьеры и предоставили взаимный доступ к месторождениям угля и железной руды, а также производственным мощностям. Для этого в рамках организации были созданы Высший руководящий орган, Совет министров, Общая Ассамблея и Суд.
«В результате к 1958 году торговля сталью между шестью странами увеличилась на 151% по сравнению с 1950 годом; торговля углём увеличилась на 21%, железной рудой — на 25%», — отмечал в 2002 году председатель Европарламента Пэт Кокс.
Новые сообщества
Первоначальные успехи европейской интеграции подтолкнули шесть членов ЕОУС к подписанию в 1957 году в Риме ещё двух договоров: о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).
Если целью Евратома было налаживание сотрудничества шести государств в области мирного использования атомной энергии, то у ЕЭС были гораздо более амбициозные задачи. Об этом RT рассказал научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.
«Договор о ЕЭС ставил целью создание в рамках «шестёрки» таможенного союза с последующим переходом к общему рынку. На первом этапе участники ЕЭС планировали отменить таможенные пошлины и количественные ограничения в торговле промышленными товарами, создать общий таможенный тариф, ввести общую аграрную и торговую политику. На втором этапе предполагалось обеспечить четыре свободы — движения товаров, физических лиц, услуг и капиталов», — пояснил эксперт.
В результате подписания римских договорённостей шесть государств стали участниками трёх организаций одновременно. За соглашениями закрепилось название Европейские сообщества.
«Органы управления ЕЭС и Евратома повторяли уже известную по ЕОУС структуру. В ней, к слову, была попытка учесть наднациональный интерес — это Высший руководящий орган и Суд, интересы стран — участниц — это Совет министров, а также интерес европейских граждан — Общая Ассамблея», — объяснил Шеин.
8 апреля 1965 года в Брюсселе был подписан договор, учреждающий единый Совет и единую Комиссию европейских сообществ. Соглашение вступило в силу в 1967 году.
Тормозной путь
Участие в Европейских сообществах придавало импульс для быстрого экономического развития. Так, с 1962 по 1967 годы темпы роста ВВП шести членов ЕОУС ежегодно составляли 4,4%, а с 1967 по 1973 годы — 5,1%.
Тем не менее, в 1970-e годы интеграционные процессы в европейских сообществах замедлились. Как отметил Сергей Шеин, начался период «европессимизма». По словам эксперта, государства стали вести протекционистскую политику и нарушать Римские соглашения. К этому их подтолкнули внешние экономические проблемы.
«В августе 1971 года произошёл крах Бреттон-Вудской валютной системы, основанной на золото-долларовом стандарте. После этого курс той или иной валюты стал определяться на основе рыночной конъюнктуры. Кроме этого, в 1973 году на фоне очередной арабо-израильской войны случился первый нефтяной кризис», — напомнил эксперт.
Трансформация мировой финансовой системы и резкий рост цен на нефть, ставшей к тому времени основным топливом, привели к резкому замедлению деловой активности в странах Европейских сообществ. Среднегодовые темпы роста экономики в 1973—1986 опустились до 2%.
По данным Всемирного банка, в 1975 году кризис привёл к падению ВВП Германии на 0,9%, Франции — на 1%, Бельгии — на 2%, Италии — на 2,1%, а Люксембурга — на 6,6%. В свою очередь, Нидерланды продемонстрировали околонулевые темпы роста.
Впрочем, одновременно с этим происходило расширение ЕОУС, ЕЭС и Евратома. В 1973 году к шести странам Европейского сообщества присоединились ещё три государства: Великобритания, Ирландия и Дания. Любопытно, что до этого Великобритания дважды неудачно подавала заявки на вступление, отметил Сергей Шеин.
«Против участия Британии в объединении изначально был Шарль Де Голль, который воспринимал её как троянского коня США», — добавил эксперт.
В 1980-х годах страны Европы продолжали присоединяться к Европейскому сообществу. Несмотря на временные затруднения, европейская интеграция оставалась привлекательной с экономической точки зрения, полагает Владимир Оленченко.
«Сами шесть стран постепенно стали стремиться к привлечению других государств в Европейское сообщество. Например, Германия начала формироваться как экспортно-ориентированная экономика. Ей были нужны рынки», — объяснил специалист.
По мнению эксперта, именно по этой причине в 1981 году к ЕЭС и ЕОУС присоединилась Греция, а в 1986-м — Испания и Португалия.
«Эти страны, конечно в развитии отставали, но представляли интерес как ёмкий рынок сбыта. В свою очередь, у них был интерес включиться в общую интеграцию и повысить свой уровень», — добавил эксперт.
В едином союзе
Параллельно с присоединением новых стран к участию в Европейских сообществах, в объединении начала формироваться единая денежная система. Так, ещё в 1971 году появился механизм «валютной змеи». Согласно ему, члены сообществ привязывали свои валюты друг к другу и допускали колебания их курсов в заранее заданных границах.
На этой основе в 1979 году появилась Европейская валютная система и расчётная единица экю. Как рассказал Владимир Оленченко, страны Европы постепенно совершенствовали валютную систему, что позволило к 1999 году создать единую европейскую валюту — евро.
В 1986 году страны — участницы Европейских сообществ подписали Единый Европейский Акт, который вступил в силу с 1987-го. Государства приняли решение вернуться к выполнению целей ЕЭС и сформировать единое европейское пространство со свободой движения людей, капиталов, товаров и услуг.
Спустя шесть лет, в 1993 году, вступил в силу Маастрихтский договор, учредивший новое политическое и экономическое образование на базе Европейских сообществ. Так был сформирован Европейский союз.
В результате на территории Европы появился общий рынок. Для этого европейские власти приняли более 200 законов в области налоговой политики, регулирования бизнеса и других сфер.
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В свою очередь, ЕОУС прекратило своё существование в 2002 году в связи с истечением срока действия Парижского договора. По словам Владимира Оленченко, страны ЕС не стали продлевать договор в связи с потерей угольной и сталелитейной промышленностью своей былой значимости.
Так, по данным Евростата, доля производства стали и смежных отраслей в экономике ЕС уже к 2000 году опустилась до 21,9%. В свою очередь, в 1999 году уголь занимал лишь 10,9% всего потребления энергоресурсов в ЕС.
Хрупкий баланс
Как полагают эксперты, одним из главных вызовов для Евросоюза стало стратегическое решение о расширении ЕС на восток. Так, в 2004 году в объединение приняли восемь государств Восточной Европы, в 2007 году — ещё два.
«Под это решение необходимы были ресурсы, и тогда был принят план, который предполагал выделение денег на адаптацию этих стран, большинство из которых ранее входили в соцсодружество», — отметил Владимир Оленченко.
По словам специалиста, новые члены ЕС до сих пор продолжают требовать финансовых вливаний. При этом основными странами — донорами остаются Германия и Франция. По последним данным Евростата, в 2019 году на обе страны соответственно приходилось 24,7% и 17,4% ВВП ЕС.
«Таким образом, Германия с Францией устраивают своего рода благотворительность. При этом те же Польша и страны Прибалтики выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», отказ от которого означает потерю сырья для промышленности Германии», — рассказал Оленченко.
По его словам, в случае отказа от проекта «Северный поток — 2», Германия будет вынуждена покупать СПГ из США через распределительные терминалы в Польше. В этом случае газ для промышленных предприятий будет на 30—35% дороже, что приведёт к увеличению стоимости конечной продукции, подчеркнул эксперт.
«Соответственно, промышленность Германии не сможет конкурировать на мировом рынке и продавать свои товары. Тут получается абсурд — немецкая казна недополучает доходы, но при этом вынуждена давать новые дотации. А Польша и Прибалтика просят эти дотации, и настаивают на их увеличении. В целом, если до расширения ЕС был компактным и управляемым, то сейчас это уже не совсем так», — подчеркнул экономист.
Увеличение количества игроков в ЕС привело к затруднению при принятии стратегических решений, считает Сергей Шеин. Более того, по мнению эксперта, непонимание путей развития наблюдается и в «ядре» Евросоюза.
«С середины 2000-х годов ЕС столкнулся с чередой связанных и взаимно усиливающих друг друга кризисов. Попытка превратить Европейский союз в подобие федерации провалилась вместе с результатами референдумов о Конституции Европейского союза во Франции и Нидерландах», — добавил экономист.
Отметим, что противоречия в объединении уже привели к выходу Великобритании из ЕС. Так, страна проголосовала за брексит в 2016 году, а 31 января 2020 года окончательно вышла из Европейского союза.
- Reuters
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«С момента своего присоединения к Европейским сообществам в 1973 году Великобритания всегда выбирала особый путь. Соединённое королевство не участвовало во многих интеграционных инициативах. Например, страна не приняла евро и имела собственное представление о европейской интеграции, выступая против её углубления», — отметил Сергей Шеин.
Помимо этого, как подчеркнул эксперт, в настоящий момент ситуацию в ЕС усугубляет кризис политического лидерства.
«Всё чаще возникают алармистские настроения относительно «конца ЕС». На мой взгляд, они несколько преувеличены. Между тем отсутствие солидарности, идейный вакуум и кризис лидерства превращают вызовы экономического, миграционного, эпидемиологического плана для Европейского союза в полноценные кризисы и затрудняют процесс выхода из них», — заключил Шеин.